Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY
Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:
Grausame Schwester
Henkersbraut
Kleid aus Rosen
Unsterblich
Eisblumen
Falscher Heiland
Tanz auf dem Vulkan
Maria
Für immer
Böses Erwachen
Arme Ellen Schmitt
Besser du rennst
Ohne Liebe
Sieben
Veitstanz
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