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*Svbway to Sally*



7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

1 окт 2013 : 		 Новый альбом SVBWAY TO SALLY выйдет в апреле

20 сен 2011 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

17 окт 2010 : 		 Видео с нового DVD SVBWAY TO SALLY

12 фев 2009 : 		 Новое видео SVBWAY TO SALLY

14 янв 2009 : 		 Новая обложка SUBWAY TO SALLY

30 июл 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY: детали нового альбома

26 май 2007 : 		 SUBWAY TO SALLY работают над альбомом "Bastard"

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Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY

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Профессиональное видео с выступления SVBWAY TO SALLY, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:

Grausame Schwester
Henkersbraut
Kleid aus Rosen
Unsterblich
Eisblumen
Falscher Heiland
Tanz auf dem Vulkan
Maria
Für immer
Böses Erwachen
Arme Ellen Schmitt
Besser du rennst
Ohne Liebe
Sieben
Veitstanz



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