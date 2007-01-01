Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA
Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:
01:40 -Closer to an Animal
06:59 -the wolves die young
11:10 -Fullmon
17:10 - Paid In Full
21:44 -I Have A Right
27:05 -Tallulah
32:28 -Black Sheep
36:40 -8th Commandment
40:59 -Life
48:45 -Don't Say A Word+ Vodka Song
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