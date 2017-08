сегодня



Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



01:40 -Closer to an Animal

06:59 -the wolves die young

11:10 -Fullmon

17:10 - Paid In Full

21:44 -I Have A Right

27:05 -Tallulah

32:28 -Black Sheep

36:40 -8th Commandment

40:59 -Life

48:45 -Don't Say A Word+ Vodka Song http://www.sonataarctica.info









