Профессиональное видео с выступления AVANTASIA Профессиональное видео с выступления AVANTASIA. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



Mystery of a Blood Red Rose

The Scarecrow (with Jørn Lande)

The Story Ain't Over (with Bob Catley)

Dying for an Angel (with Eric Martin)

Twisted Mind (with Eric Martin)

Reach Out for the Light (with Herbie Langhans)

Farewell (with Amanda Somerville)

Seduction of Decay (with Geoff Tate)

Avantasia (with Geoff Tate)

Shelter from the Rain (with Herbie Langhans) (Also with Bob Catley)

Runaway Train (with Bob Catley) (Also with Jørn Lande)

Promised Land (with Jørn Lande)

Let the Storm Descend Upon You (with Jørn Lande)

Lost in Space (with Amanda Somerville)

Sign of the Cross / The Seven Angels http://www.avantasia.net







