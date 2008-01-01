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*Alice Cooper*



7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

27 июл 2017 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

26 июл 2017 : 		 Семплы новых песен ALICE COOPER

14 июл 2017 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER

12 июл 2017 : 		 Новый DVD ALICE COOPER выйдет в сентябре

3 июл 2017 : 		 ALICE COOPER не собирается на пенсию

15 июн 2017 : 		 ALICE COOPER поедет с оригинальными участниками в турне

9 июн 2017 : 		 Новая песня ALICE COOPER

8 июн 2017 : 		 Фрагмент новой песни ALICE COOPER

2 июн 2017 : 		 Обложка нового альбома ALICE COOPER

31 май 2017 : 		 Новый сингл ALICE COOPER выйдет летом

19 май 2017 : 		 ALICE COOPER о Крисе Корнелле

15 май 2017 : 		 ALICE COOPER выступил с оригинальными участниками

12 май 2017 : 		 Дата выхода нового альбома ALICE COOPER

11 май 2017 : 		 Музыканты ZZ TOP и U2 на новом альбоме ALICE COOPER

20 апр 2017 : 		 Две коллекционные статуэтки ALICE COOPER выйдут осенью

19 апр 2017 : 		 ALICE COOPER выступит с оригинальными участниками

1 фев 2017 : 		 Гитаристка ALICE COOPER хочет собрать группу

27 янв 2017 : 		 ALICE COOPER: «После выхода “Hey Stoopid” я получил множество писем с благодарностью»

20 янв 2017 : 		 Новое видео гитаристки ALICE COOPER

9 янв 2017 : 		 JIM CARREY присоединился на сцене к ALICE COOPER

7 дек 2016 : 		 ALICE COOPER приступил к записи демо

25 ноя 2016 : 		 ALICE COOPER о появлении в команде NITA STRAUSS

14 ноя 2016 : 		 ALICE COOPER в Jimmy Kimmel Live!

1 ноя 2016 : 		 Кавер-версия ALICE COOPER от TEMPT

28 окт 2016 : 		 Барабанщик ALICE COOPER сыграл русского

20 окт 2016 : 		 ALICE COOPER выпустит новый сингл

19 окт 2016 : 		 ALICE COOPER о проблемах со здоровьем JOE PERRY

6 окт 2016 : 		 ALICE COOPER: «Люди думают, что я живу в замке со змеями»

31 авг 2016 : 		 ALICE COOPER вспоминает Джина Уайлдера

23 авг 2016 : 		 ALICE COOPER о выборах в США

8 авг 2016 : 		 ALICE COOPER: «Рокеры в политике — хреновая затея»

19 июл 2016 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2016 : 		 Гитаристка ALICE COOPER сетует на вседозволенность в Интернете

3 июн 2016 : 		 Музыканты ALICE COOPER и THE IRON MAIDENS исполняют IRON MAIDEN

19 май 2016 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

18 май 2016 : 		 ALICE COOPER исполняет “Elected”

11 май 2016 : 		 ALICE COOPER сочиняет новый альбом с оригинальными участниками его группы

25 апр 2016 : 		 ALICE COOPER прорекламировал часы от APPLE

15 апр 2016 : 		 ALICE COOPER, LEMMY, SLASH в "Louder Than Love"

19 фев 2016 : 		 ALICE COOPER работает над двумя альбомами

25 янв 2016 : 		 ALICE COOPER выступил с BEASTO BLANCO

19 ноя 2015 : 		 Фильм с участием ALICE COOPER выйдет на Blu-ray

18 ноя 2015 : 		 Альбом ALICE COOPER выйдет на SACD

16 ноя 2015 : 		 ALICE COOPER неожиданно появился в Hard rock Cafe

12 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

29 окт 2015 : 		 ALICE COOPER о Дональде Трампе

21 окт 2015 : 		 «Петя и волк в Голливуде» с озвучкой ALICE'a COOPER'a выйдет в ноябре

12 окт 2015 : 		 Видео от гитариста ALICE COOPER

8 окт 2015 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

22 сен 2015 : 		 ALICE COOPER расскажет «Петю и волка в Голливуде»

12 июл 2015 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

30 июн 2015 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к ALICE COOPER

26 июн 2015 : 		 ALICE COOPER получил награду Kerrang!

22 июн 2015 : 		 ALICE COOPER о PAUL'e MCCARTNEY: «Он настоящий рокер!»

18 июн 2015 : 		 Бокс-сет ALICE COOPER выйдет в июле

16 июн 2015 : 		 ALICE COOPER хотел «украсть» TOMMY LEE из MÖTLEY CRÜE

15 июн 2015 : 		 ALICE COOPER посвятил награду Кристоферу Ли

27 апр 2015 : 		 ALICE COOPER о виниле: «Чуваки устали покупать воздух»

8 мар 2015 : 		 PAUL MCCARTNEY, JOE PERRY и JOHNNY DEPP на новом альбоме ALICE COOPER'a

6 мар 2015 : 		 ALICE COOPER на маске вратаря NHL

4 мар 2015 : 		 'Super Duper Alice Cooper' назван лучшим документальным фильмом в Канаде

18 фев 2015 : 		 Гитаристка ALICE COOPER и CHUCK GARRIC на NAMM

15 фев 2015 : 		 ALICE COOPER, JOE PERRY и JOHNNY DEPP выступят на фестивале ROCK IN RIO под вывеской "HOLLYWOOD VAMPIRES"

12 фев 2015 : 		 ALICE COOPER: "На моем альбоме кавер-версий будут все сливки!"

7 фев 2015 : 		 Фрагмент "Sunflower Superjam" с участием ALICE COOPER, BRIAN MAY

5 фев 2015 : 		 ALICE COOPER стал дедушкой

15 янв 2015 : 		 NITA STRAUSS показывает, как играть песню ALICE COOPER

6 янв 2015 : 		 STEVEN TYLER, NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к ALICE COOPER

28 дек 2014 : 		 ALICE COOPER: "Моя работа - уберечь людей от Сатаны"

2 дек 2014 : 		 Музыканты MÖTLEY CRÜE, FIVE FINGER DEATH PUNCH присоединились на сцене к ALICE COOPER

27 ноя 2014 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет в январе

5 ноя 2014 : 		 Новая гитаристка ALICE COOPER NITA STRAUSS: «Никто не оценивает мою игру с позиций того, что я девушка»

29 окт 2014 : 		 ROB ZOMBIE присоединился на сцене к ALICE COOPER

28 окт 2014 : 		 ALICE COOPER отыграл концерт в баре

17 окт 2014 : 		 Фрагмент нового DVD ALICE COOPER

30 сен 2014 : 		 Новое видео ALICE COOPER

29 сен 2014 : 		 Фрагмент кавер-версии THE BEATLES от ALICE COOPER

25 сен 2014 : 		 Бывший гитарист ALICE COOPER выпускает альбом

21 сен 2014 : 		 Трек-лист нового DVD ALICE COOPER

11 сен 2014 : 		 Бывший барабанщик ALICE COOPER выпускает альбом

25 авг 2014 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER выйдет в октябре

31 июл 2014 : 		 Умер бывший гитарист ALICE COOPER

16 июл 2014 : 		 Бывший гитарист ALICE COOPER перенес операцию на сердце

15 июл 2014 : 		 Новая гитаристка ALICE COOPER получила «неофициальное» предложение от Playboy

30 июн 2014 : 		 NITA STRAUSS дебютировала в составе ALICE COOPER

25 июн 2014 : 		 NITA STRAUSS «польщена и взволнована» возможностью играть с ALICE COOPER

13 июн 2014 : 		 ORIANTHI покинула состав ALICE COOPER

10 июн 2014 : 		 ALICE COOPER о новом альбоме

9 июн 2014 : 		 ROB ZOMBIE присоединился на сцене к ALICE COOPER

3 июн 2014 : 		 Трейлер "Super Duper Alice Cooper"

16 май 2014 : 		 "Super Duper Alice Cooper" выйдет на DVD, Blu-Ray

14 май 2014 : 		 Кавер-альбом ALICE'а COOPER'а будет содержать новые треки

7 май 2014 : 		 Фрагмент документального фильма ALICE COOPER

19 апр 2014 : 		 Фрагмент документального фильма ALICE COOPER

20 мар 2014 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

21 фев 2014 : 		 Трейлер 'Super Duper Alice Cooper'

7 фев 2014 : 		 ALICE COOPER обещает множество гостей на новом альбоме

4 янв 2014 : 		 ALICE COOPER отыграл с SAMMY HAGAR и RICHIE SAMBORA

13 дек 2013 : 		 Альбом ALICE COOPER выйдет на SACD

10 дек 2013 : 		 ALICE COOPER о своих страхах

17 окт 2013 : 		 ALICE COOPER: "Не ждите от меня акустики"

30 сен 2013 : 		 ALICE COOPER завершил работу над альбомом кавер-версий

28 авг 2013 : 		 ALICE COOPER о новом шоу

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ALICE COOPER

15 июл 2013 : 		 ALICE COOPER записал 3/4 альбома кавер-версий

4 июл 2013 : 		 Выход альбома с кавер-версиями от ALICE COOPER намечен на 2014 год

22 июн 2013 : 		 Видео полного концерта ALICE COOPER

3 июн 2013 : 		 MARILYN MANSON присоединился на сцене к ALICE COOPER

3 апр 2013 : 		 Нашлась куртка ALICE COOPER

15 мар 2013 : 		 ALICE COOPER запишет альбом кавер-версий

23 дек 2012 : 		 Видео полного концерта ALICE COOPER

11 дек 2012 : 		 JOHNNY DEPP, SEBASTIAN BACH, L.A. GUNS выступили на 'Christmas Pudding' ALICE COOPER'a

1 дек 2012 : 		 Джонни Депп присоединился на сцене к ALICE COOPER

29 ноя 2012 : 		 ALICE COOPER в "Conan"

27 ноя 2012 : 		 ALICE COOPER включён в Международный Зал Славы Метателей Ножей

9 ноя 2012 : 		 STEVE HUNTER попал в больницу

24 окт 2012 : 		 ALICE COOPER в 'Later... With Jools Holland'

28 сен 2012 : 		 ALICE COOPER приглашает составить сет-лист

15 авг 2012 : 		 ALICE COOPER посетил "Rock Of Ages" в Лондоне

2 июл 2012 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

11 июн 2012 : 		 ALICE COOPER исполнил песню LADY GAGA: профессиональное видео

11 июн 2012 : 		 ALICE COOPER исполнил песню LADY GAGA

9 май 2012 : 		 ALICE COOPER выступил с музыкантами AEROSMITH на премьере "Мрачных теней"

18 апр 2012 : 		 'Playlist: The Very Best Of Alice Cooper' выйдет в мае

15 апр 2012 : 		 Книга об ALICE COOPER выйдет в июне

11 апр 2012 : 		 ALICE COOPER о возвращении RYAN'a ROXIE

28 мар 2012 : 		 Барабанщик ALICE COOPER записывает новую музыку с бывшими коллегами по BEAUTIFUL CREATURES

23 мар 2012 : 		 RYAN ROXIE вновь в составе у ALICE COOPER

17 фев 2012 : 		 Барабанщик ALICE COOPER опубликовал видео о туре 2011 года

12 фев 2012 : 		 ALICE COOPER на трибьюте PAUL'y MCCARTNEY

29 янв 2012 : 		 Видео с выступления ALICE COOPER

25 янв 2012 : 		 ALICE COOPER на дебютном ЕР сына

7 янв 2012 : 		 Концертный релиз ALICE COOPER

31 дек 2011 : 		 ALICE COOPER отметит новый год на Гавайях

27 дек 2011 : 		 ALICE COOPER заявил, что «почти невозможно» в наши дни зарабатывать деньги на выпуске альбомов

14 дек 2011 : 		 Документальный фильм об ALICE COOPER'e

28 ноя 2011 : 		 ALICE COOPER о “Lulu”: «Это как если бы IGGY POP записал альбом с ABBA»

24 ноя 2011 : 		 Переиздания альбомов ALICE COOPER выйдут в декабре

15 ноя 2011 : 		 ALICE COOPER может потерять на своем ресторане до 500 000 долларов из-за локаута NBA

28 окт 2011 : 		 Камео ALICE COOPER'a в новом фильме Бёртона

7 окт 2011 : 		 ALICE COOPER в программе "Making Monsters".

3 окт 2011 : 		 ALICE COOPER: фотографии аттракциона “Welcome To My Nightmare”

22 сен 2011 : 		 ALICE COOPER заключил новый контракт с Rondor Music Publishing

16 сен 2011 : 		 ROBBIE KRIEGER, KE$HA присоединились на сцене к ALICE 'y COOPER 'y

11 сен 2011 : 		 ALICE COOPER: 3D версия "Halloween Night Of Fear" на BBC WORLDWIDE

11 сен 2011 : 		 ALICE COOPER исполнил новый сингл в "The Tonight Show With Jay Leno"

9 сен 2011 : 		 Альбомы ALICE COOPER будут выпущены на виниле

6 сен 2011 : 		 ALICE COOPER выступит в Whisky A Go-Go первый раз с 1969 года

5 сен 2011 : 		 "LADY GAGA - это женский вариант ALICE COOPER"

3 сен 2011 : 		 ALICE COOPER: "35 лет после первого кошмара!"

1 сен 2011 : 		 Новый музыкант в группе ALICE COOPER

27 авг 2011 : 		 Best Buy версия нового альбома ALICE COOPER

23 авг 2011 : 		 Новое видео ALICE COOPER

21 авг 2011 : 		 Семплы нового альбома ALICE COOPER

20 авг 2011 : 		 Семпл нового сингла ALICE COOPER

2 авг 2011 : 		 Обложка нового альбома ALICE COOPER

21 июл 2011 : 		 Детали специального издания нового альбома ALICE COOPER от журнала Classic Rock

6 июл 2011 : 		 ALICE COOPER выступил с певицей KE$HA

27 июн 2011 : 		 Джонни Депп вышел на сцену вместе с ALICE COOPER'ом

14 июн 2011 : 		 Фэн-пак от ALICE COOPER

12 июн 2011 : 		 ALICE COOPER выпустит альбом в сентябре

9 июн 2011 : 		 ALICE COOPER будет сотрудничать с Concert Live

2 июн 2011 : 		 Видео-презентация бокс-сета ALICE COOPER

27 май 2011 : 		 ALICE COOPER отменил первый концерт за 30 лет

15 май 2011 : 		 ALICE COOPER исполнил новый трек

22 апр 2011 : 		 ALICE COOPER выступил в оригинальном составе на REVOLVER GOLDEN GODS AWARDS

30 мар 2011 : 		 ALICE COOPER встретился с LADY GAGA

29 мар 2011 : 		 ALICE COOPER отложил выпуск “Welcome 2 My Nightmare” на следующий год

23 мар 2011 : 		 Трейлер к новому бокс-сету ALICE COOPER

20 мар 2011 : 		 ALICE COOPER: Подробности об альбоме "Welcome 2 My Nightmare"

19 мар 2011 : 		 ALICE COOPER о Чарли Шине

15 мар 2011 : 		 Бокс-сет от ALICE COOPER выйдет в июне

9 мар 2011 : 		 ALICE COOPER представил новых участников

1 мар 2011 : 		 ALICE COOPER о дате выхода нового альбома

21 фев 2011 : 		 ALICE COOPER завершил работу над "Welcome 2 My Nightmare"

17 фев 2011 : 		 ALICE COOPER примет участие в благотворительном концерте

9 фев 2011 : 		 ROB ZOMBIE введет ALICE COOPER'a в Зал Славы Рок-н-ролла

28 янв 2011 : 		 ALICE COOPER недоумевает по поводу нежелания ROBERT’а PLANT'а принять участие в воссоединении LED ZEPPELIN

7 янв 2011 : 		 ALICE COOPER рассказал о том, как бы хотел провести свой последний день жизни

17 дек 2010 : 		 ALICE COOPER будет введен в Зал Славы Рок-н-Ролла

1 ноя 2010 : 		 ALICE COOPER исполнил "Posion" в программе "Strictly Come Dancing"

24 окт 2010 : 		 Новый сингл ALICE'a COOPER'a

22 окт 2010 : 		 Клип ALICE’а COOPER’а на песню “Poison” вывел из себя отца семейства

26 сен 2010 : 		 Новости от Keri Kelli

16 авг 2010 : 		 "Good To See You Again" ALICE'а COOPER'а выходит на Blu-Ray

11 авг 2010 : 		 Новый DVD ALICE COOPER выйдет в сентябре

27 июл 2010 : 		 ALICE COOPER, THE RUNAWAYS специально перезаписали треки для Guitar Hero: Warriors Of Rock

14 июл 2010 : 		 ALICE COOPER будет работать с Dennis'ом Dunaway'ем, Neal'ом Smith'ом над новым диском

20 июн 2010 : 		 Новый цифровой ЕР от ALICE COOPER

2 июн 2010 : 		 ALICE COOPER работает над "Welcome To My Nightmare 2"!

28 май 2010 : 		 ALICE COOPER вновь работает с Bob'ом Ezrin'ом

30 мар 2010 : 		 Название нового альбома ALICE COOPER

28 ноя 2009 : 		 ALICE COOPER рассказывает о своём грядущем альбоме

2 окт 2009 : 		 Новый сингл ALICE'а COOPER'a

26 авг 2009 : 		 ALICE COOPER прокомментировал запрет на концерт в Финляндии

16 авг 2009 : 		 Концерт ALICE COOPER в Финляндии отменен по "религиозным причинам"

9 авг 2009 : 		 ALICE COOPER отправится в студию в начале 2010

23 июн 2009 : 		 Концерт ALICE COOPER'а в Киеве отменен

7 ноя 2008 : 		 ALICE COOPER ищет молодые таланты для своего шоу

10 сен 2008 : 		 Slash снимется в клипе ALICE'a COOPER'a

5 июн 2008 : 		 Обнародована обложка нового альбома ALICE COOPER

3 июн 2008 : 		 Обнародованы даты выхода нового альбома ALICE COOPER

2 июн 2008 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома ALICE COOPER

21 ноя 2007 : 		 ALICE COOPER уже в Москве

4 июл 2007 : 		 Совместное видео ALICE COOPER'а и MARILYN'а MANSON'а в сети

15 май 2007 : 		 BRENT FITZ заменит ERIC'a SINGER'a в австралийском турне ALICE'a COOPER'a

11 май 2007 : 		 Новый сборник от ALICE COOPER

9 май 2007 : 		 ALICE COOPER отложил запись нового диска до 2008 года

2 мар 2007 : 		 ALICE COOPER выпускает новый диск в мае

1 авг 2006 : 		 Концерт ALICE COOPER "The Nightmare Returns" выйдет на DVD

28 мар 2006 : 		 ALICE COOPER: трек-лист DVD/CD "Live In Montreux 2005"

13 сен 2005 : 		 ALICE COOPER: DVD "Good To See You Again" выйдет в ноябре

29 июл 2005 : 		 ALICE COOPER: новый альбом 'Dirty Diamonds' в сети

23 июл 2005 : 		 ALICE COOPER: новый DVD в следующем году

24 май 2005 : 		 ALICE COOPER: Подробности о новом альбоме

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Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER

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Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:

Brutal Planet
No More Mr. Nice Guy
Under My Wheels
The World Needs Guts
Woman of Mass Distraction
Guitar Solo (Nita Strauss)
Poison
Halo of Flies
Feed My Frankenstein
Cold Ethyl
Only Women Bleed
Paranoiac Personality
Ballad of Dwight Fry
Killer (excerpt)
I Love the Dead
I'm Eighteen
School's Out (With snippet of Another Brick In The Wall Part 2)
Ace of Spades (Motörhead cover) (Chuck Garric on lead vocals)



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