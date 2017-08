сегодня



Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER Профессиональное видео с выступления ALICE COOPER. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



Brutal Planet

No More Mr. Nice Guy

Under My Wheels

The World Needs Guts

Woman of Mass Distraction

Guitar Solo (Nita Strauss)

Poison

Halo of Flies

Feed My Frankenstein

Cold Ethyl

Only Women Bleed

Paranoiac Personality

Ballad of Dwight Fry

Killer (excerpt)

I Love the Dead

I'm Eighteen

School's Out (With snippet of Another Brick In The Wall Part 2)

Ace of Spades (Motörhead cover) (Chuck Garric on lead vocals) http://www.alicecooper.com









+1 -0



просмотров: 390