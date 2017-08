сегодня



Профессиональное видео с выступления POWERWOLF Профессиональное видео с выступления POWERWOLF. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



03:10 Blessed & Possessed

09:10 Army of the Night

13:18 Coleus Sanctus

18:01 Amen & Attack

22:15 Dead Boys Don't Cry

26:36 Sacred & Wild

31:11 Armata Strigoi (singing with the crowd)

34:23 Armata Strigoi

39:43 Let There Be Night

45:11 Resurrection by Erection

49:44 Werewolves of Armenia

55:12 All We Need Is Blood

59:30 Sanctified With Dynamite

01:05:12 We Drink Your Blood http://www.powerwolf.net







