Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:



Roots Bloody Roots (Sepultura cover)

Attitude (Sepultura cover)

Cut-Throat (Sepultura cover)

Ratamahatta (Sepultura cover)

Breed Apart (Sepultura cover)

Straighthate (Sepultura cover)

Spit (Sepultura cover)

Lookaway (Sepultura cover)

Dusted (Sepultura cover)

Born Stubborn (Sepultura cover)

Itsári (Sepultura cover)

Ambush (Sepultura cover)

Dictatorshit (Sepultura cover)

Beneath the Remains / Desperate Cry / Orgasmatron

Ace of Spades (Motörhead cover)

