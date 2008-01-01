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*Cavalera Conspiracy*



7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

25 июл 2017 : 		 Дата выхода нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

21 июл 2017 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет осенью

19 июл 2017 : 		 Вокалист GODFLESH на новом альбоме CAVALERA CONSPIRACY

23 май 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

18 апр 2017 : 		 MAX и IGGOR CAVALERA показали свой туровой автобус

22 мар 2017 : 		 CAVALERA CONSPIRACY работают над новым материалом

6 мар 2017 : 		 MIKE PATTON присоединился к MAX'у и IGOR'у CAVALERA

2 мар 2017 : 		 IGOR CAVALERA исполняет SEPULTURA

21 фев 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA больше любят собак, чем кошек

20 янв 2017 : 		 MAX и IGOR CAVALERA о Трампе: «Это просто прикол»

15 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA заново открыл "Roots" в ходе подготовки к туру

3 ноя 2016 : 		 MAX CAVALERA о словах вокалиста KORN

26 окт 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA обещают кое-какие эксперименты

16 окт 2016 : 		 Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA

10 окт 2016 : 		 IGOR CAVALERA о влиянии KORN на SEPULTURA

6 окт 2016 : 		 Видео с выступления MAX And IGOR CAVALERA

26 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA: «Играть "Roots" сейчас круче, чем когда вышел альбом»

21 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA об уходе из SEPULTURA: «Нам с братом надо было выгнать этих двух придурков и оставить имя себе»

17 сен 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA открыли тур

5 сен 2016 : 		 MAX CAVALERA готов сыграть целиком и другие альбомы SEPULTURA

26 июн 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA целиком исполнили "Roots"

3 июн 2016 : 		 MAX CAVALERA об исполнении "Roots"

5 май 2016 : 		 MAX CAVALERA в 'Tour Pranks'

25 апр 2016 : 		 MAX CAVALERA заявил, что смерть Даймбэга Даррелла открыла ему глаза и помогла наладить отношения с братом

18 апр 2016 : 		 MAX CAVALERA: «Мы больше не смотрим на цифры продаж CD»

14 мар 2016 : 		 MAX и IGOR CAVALERA используют оригинальные задники для тура "Roots"

11 мар 2016 : 		 MAX CAVALERA о Лемми

2 мар 2016 : 		 В автобусе с MAX'ом CAVALERA

13 фев 2016 : 		 MAX CAVALERA клеймит "Lulu"

6 фев 2016 : 		 Братья CAVALERA планируют целиком исполнить альбом SEPULTURA

12 ноя 2015 : 		 MAX CAVALERA заплатит 50 000 бывшей невестке за то, что назвал ее сукой

6 окт 2015 : 		 MAX CAVALERA: «Я не учу людей тому, что им делать»

19 авг 2015 : 		 MAX CAVALERA хотел бы, чтобы о нём сняли документальный фильм

28 июл 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «SEPULTURA пахали как кони, чтобы стать успешными»

13 июл 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «Бразилия заслужила провал на ЧМ-2014»

22 июн 2015 : 		 CAVALERA CONSPIRACY могут записать ЕР в этом году

17 июн 2015 : 		 IGOR CAVALERA: «Туры CAVALERA CONSPIRACY — для нас с Max'ом повод оттянуться»

22 май 2015 : 		 Вокалист CAVALERA CONSPIRACY хотел порвать футболку сборной после чемпионата мира по футболу

15 май 2015 : 		 Барабанщик CAVALERA CONSPIRACY исполняет SEPULTURA

7 май 2015 : 		 Музыканты THE DILLINGER ESCAPE PLAN, STRIFE присоединились на сцене к CAVALERA CONSPIRACY

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от CAVALERA CONSPIRACY

5 дек 2014 : 		 MAX CAVALERA считает материал CAVALERA CONSPIRACY равным по качеству старым песням SEPULTURA

23 окт 2014 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

17 окт 2014 : 		 Состав SEPULTURA 'Morbid Visions' воссоединился на концерте CAVALERA CONSPIRACY

16 окт 2014 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

2 окт 2014 : 		 Семплы новых песен CAVALERA CONSPIRACY

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

8 сен 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY представили новый трек

26 авг 2014 : 		 Трек-лист нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

23 авг 2014 : 		 Обложка нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

18 авг 2014 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

7 июл 2014 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY выйдет в октябре

28 мар 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY о новом альбоме

26 фев 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY заняты сведением третьего альбома

4 янв 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY приступили к записи

1 янв 2014 : 		 CAVALERA CONSPIRACY нашли басиста

13 дек 2013 : 		 CAVALERA CONSPIRACY на NAPALM RECORDS

25 янв 2013 : 		 Гитарист SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY выпустил новый сингл

17 ноя 2012 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

9 окт 2012 : 		 Басист SOULFLY поедет в тур с CAVALERA CONSPIRACY

27 июн 2011 : 		 Видео всего выступления CAVALERA CONSPIRACY

21 июн 2011 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

16 июн 2011 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

5 май 2011 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

1 май 2011 : 		 CAVALERA CONSPIRACY выступили с барабанщиком SACRED REICH

26 мар 2011 : 		 Новый альбом CAVALERA CONSPIRACY доступен для прослушивания

23 мар 2011 : 		 IGOR CAVALERA не заинтересован в воссоединении классического состава SEPULTURA

18 мар 2011 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

12 мар 2011 : 		 Сниппет кавер-версии от CAVALERA CONSPIRACY

8 мар 2011 : 		 Новое видео CAVALERA CONSPIRACY

18 фев 2011 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

14 фев 2011 : 		 Видео со специального шоу CAVALERA CONSPIRACY

8 фев 2011 : 		 Новая песня CAVALERA CONSPIRACY

3 фев 2011 : 		 Семпл новой песни CAVALERA CONSPIRACY

31 янв 2011 : 		 Детали DVD/CD релиза CAVALERA CONSPIRACY

7 янв 2011 : 		 Обложка нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

16 ноя 2010 : 		 Название и трек-лист нового альбома CAVALERA CONSPIRACY

13 окт 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY представили новую песню

26 июл 2010 : 		 Видео с выступления CAVALERA CONSPIRACY

2 май 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY завершили запись альбома

17 фев 2010 : 		 CAVALERA CONSPIRACY отправятся в студию в апреле

8 янв 2010 : 		 Обложка сольного альбома гитариста SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY

14 дек 2009 : 		 Гитарист SOULFLY/CAVALERA CONSPIRACY выпустит сольный альбом

25 фев 2009 : 		 Бывший барабанщик SEPULTURA снова женился

15 июл 2008 : 		 IGOR CAVALERA: «Я не нуждаюсь в реюнионе SEPULTURA»

13 май 2008 : 		 Max Cavalera: "CAVALERA CONSPIRACY - это особая веха для металлического сообщества"

5 фев 2008 : 		 Доступна обложка CAVALERA CONSPIRACY

30 янв 2008 : 		 CAVALERA CONSPIRACY: два новых трека доступны для скачивания

11 янв 2008 : 		 CAVALERA CONSPIRACY: новый семпл в сети

19 сен 2007 : 		 CAVALERA CONSPIRACY: подробности альбома

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Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera

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Профессиональное видео с выступления Max & Igor Cavalera. которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2017, доступно для просмотра ниже:

Roots Bloody Roots (Sepultura cover)
Attitude (Sepultura cover)
Cut-Throat (Sepultura cover)
Ratamahatta (Sepultura cover)
Breed Apart (Sepultura cover)
Straighthate (Sepultura cover)
Spit (Sepultura cover)
Lookaway (Sepultura cover)
Dusted (Sepultura cover)
Born Stubborn (Sepultura cover)
Itsári (Sepultura cover)
Ambush (Sepultura cover)
Dictatorshit (Sepultura cover)
Beneath the Remains / Desperate Cry / Orgasmatron
Ace of Spades (Motörhead cover)
Roots Bloody Roots (Sepultura cover)




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

kircore
7 авг 2017, 18:37		Что-то в его голосе есть такое заводное. Качают меня эти посоны. Понимаю, что есть группы в сто раз техничнее и разнообразнее. Но они все отстой,а Кавалера рулит.


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