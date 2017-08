7 авг 2017



Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью ENSLAVED выпустят новую работу, получившую название "E", тринадцатого октября на Nuclear Blast. Альбом был записан в Duper & Solslottet Studios, Bergen, а сведение и мастеринг вновь выполнил Jens Bogren.



Трек-лист:



01. Storm Son

02. The River's Mouth

03. Sacred Horse

04. Axis Of The Worlds

05. Feathers Of Eolh

06. Hiindsiight

07. Djupet (bonus track)

08. What Else Is There? (RÖYKSOPP cover; bonus track)















