Новый альбом ENSLAVED выйдет осенью

ENSLAVED выпустят новую работу, получившую название "E", тринадцатого октября на Nuclear Blast. Альбом был записан в Duper & Solslottet Studios, Bergen, а сведение и мастеринг вновь выполнил Jens Bogren.
Трек-лист:
01. Storm Son
02. The River's Mouth
03. Sacred Horse
04. Axis Of The Worlds
05. Feathers Of Eolh
06. Hiindsiight
07. Djupet (bonus track)
08. What Else Is There? (RÖYKSOPP cover; bonus track)
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