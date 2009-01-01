15 авг 2017



SEBASTIAN BACH : «Я чувствую себя лучше!» SEBASTIAN BACH сообщил, что «вновь чувствует себя нормально» после недавнего удаления грыжи.



«Мой живот заживает после операции, и мне уже не терпится вновь вернуться на сцену». По словам музыканта, дальше тянуть с операцией было ни в коем случае нельзя, потому что он и так «скрипел чреслами».







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