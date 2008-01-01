8 авг 2017



Успехи в чартах ALICE COOPER Новая работа ALICE COOPER, "Paranormal", продемонстрировала лучшие показатели в чартах за последние тридцать лет:



USA: #6 Soundscan, #32 Billboard Top 200



Germany: #4 (высшая позиция за 45 лет после "School's Out").



Australia: #4 (высшая позиция за 39 лет).



Belgium: #5



UK: #6 (лучший показатель за 23 года) / #1 Rock Charts #1 independent Charts.



Sweden: #6 (лучшая позиция за 28 лет после "Trash").



Finland: #9 (лучшая позиция в карьере) #1 physical album sales.



В день релиза в iTunes альбом занял первую строчку в 12 странах и вошел в пятерку лучших в двадцати странах.











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