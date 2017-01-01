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*Every Mother's Nightmare*



8 авг 2017 : 		 Новая песня EVERY MOTHER’S NIGHTMARE

6 авг 2017 : 		 Тизер нового альбома EVERY MOTHER’S NIGHTMARE

12 июл 2017 : 		 Новый альбом EVERY MOTHER’S NIGHTMARE выйдет осенью

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|||| 8 авг 2017

Новая песня EVERY MOTHER’S NIGHTMARE

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“Swing Again”, новая песня EVERY MOTHER’S NIGHTMARE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Grind", выход которого намечен на шестое октября. Продюсером материала был Justin Rimer, концертные треки продюсировал David Cowell из Cleaved Owl Productions, а мастериг проводил Brad Blackwood из Euphonic Masters. В качестве гостей в записи принимали участие Jim Dandy (The Jim Dandy) в “Stand Up”, Wayne Swinny (Saliva) в “Snake” и Zach Myers (Shinedown) в “Crazy”:

“Loco Crazy”
“Snake”
“Upper Hand”
“Blown Away”
“Sacred Circle”
“Days Are Through”
“Stand Up”
“Swing”
“Closet” (Live)
“Walls” (Live)
“Push” (Live)

EVERY MOTHERвЂ™S NIGHTMARE Streaming New Track вЂњSwing AgainвЂќ






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