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*Act of Defiance*



9 авг 2017 : 		 Новое видео ACT OF DEFIANCE

28 апр 2017 : 		 Музыканты ACT OF DEFIANCE исполнили хиты METALLICA и MOTÖRHEAD

17 янв 2017 : 		 Новый материал ACT OF DEFIANCE обретает форму

3 окт 2016 : 		 ACT OF DEFIANCE исполнили кавер-версию METALLICA

2 июн 2016 : 		 Обучающее видео от ACT OF DEFIANCE

31 май 2016 : 		 ACT OF DEFIANCE исполняют PANTERA

25 май 2016 : 		 Обучающее видео от ACT OF DEFIANCE

19 май 2016 : 		 Гитарист ACT OF DEFIANCE о важных моментах в карьере

1 мар 2016 : 		 ACT OF DEFIANCE: «Мы не супергруппа»

4 фев 2016 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

2 фев 2016 : 		 Музыканты DEATH ANGEL вместе с ACT OF DEFIANCE исполнили MOTÖRHEAD

30 янв 2016 : 		 Гитарист FEAR FACTORY вместе с ACT OF DEFIANCE исполнили MOTÖRHEAD

21 дек 2015 : 		 Гитарист ACT OF DEFIANCE продаёт гитару, чтобы помочь бывшему барабанщику NEVERMORE

16 дек 2015 : 		 Акустика от ACT OF DEFIANCE

14 дек 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH планирует выпуск сольного диска

6 дек 2015 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

29 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ACT OF DEFIANCE

24 ноя 2015 : 		 CHRIS BRODERICK и SHAWN DROVER об уходе из MEGADETH

25 окт 2015 : 		 ACT OF DEFIANCE дебютировали на сцене

10 сен 2015 : 		 Барабанщик ACT OF DEFIANCE: «Мои слова опять неправильно подали»

7 сен 2015 : 		 Барабанщик ACT OF DEFIANCE знал своё место в MEGADETH

31 авг 2015 : 		 Барабанщик ACT OF DEFIANCE: «Lars был прав на 100%»

24 авг 2015 : 		 Гитарист ACT OF DEFIANCE хотел писать больше песен для MEGADETH

19 авг 2015 : 		 Бывший барабанщик MEGADETH: «Я хотел сделать жёсткий альбом»

19 авг 2015 : 		 Новый альбом ACT OF DEFIANCE доступен для прослушивания

12 авг 2015 : 		 Бывший гитарист MEGADETH отвечает на неудобные вопросы

5 авг 2015 : 		 Новое видео ACT OF DEFIANCE

14 июл 2015 : 		 Новая песня ACT OF DEFIANCE

25 июн 2015 : 		 Новое видео ACT OF DEFIANCE

18 июн 2015 : 		 Новая песня ACT OF DEFIANCE будет представлена в июне

11 май 2015 : 		 ACT OF DEFIANCE на финише работ

3 май 2015 : 		 ACT OF DEFIANCE завершили работу над альбомом

12 апр 2015 : 		 ACT OF DEFIANCE начнут сведение в понедельник

5 апр 2015 : 		 Информация о новом альбоме ACT OF DEFIANCE

27 фев 2015 : 		 Бывшие участники MEGADETH, SHADOWS FALL и SCAR THE MARTYR в ACT OF DEFIANCE; фрагмент нового трека

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Новое видео ACT OF DEFIANCE

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"M.I.A.", новое видео группы ACT OF DEFIANCE, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH Shawn Drover и Chris Broderick, а также бывший вокалист SCAR THE MARTYR Henry Derek Bonner и басист SHADOWS FALL Matt Bachand, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Old Scars, New Wounds", выходящего 29 сентября на Metal Blade Records.

ACT OF DEFIANCE Feat. Ex-MEGADETH Members: 'Old Scars, New Wounds' Album Due In September






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