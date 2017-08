сегодня



Первая песня FIRE FOR EFFECT Группа FIRE FOR EFFECT, в состав которой входят Bret Hoffman (MALEVOLENT CREATION), Tony Choy (PESTILENCE), Mike Smith (SUFFOCATION) и Gio Geraca (MALEVOLENT CREATION, ASHES OF ARES), представили официальное видео с текстом на песню "Fire For Effect".















+0 -0



просмотров: 79