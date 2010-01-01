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все новости группы
Dirge Within
9 авг 2017
:
Видео с выступления DIRGE WITHIN
11 июн 2017
:
Новая песня DIRGE WITHIN
4 апр 2017
:
DIRGE WITHIN возвращаются
11 сен 2013
:
DIRGE WITHIN стали THE BLOODLINE
5 мар 2013
:
Новый тизер DIRGE WITHIN
22 ноя 2012
:
Новая песня DIRGE WITHIN
31 окт 2012
:
Вокалист DIVINE HERESY в DIRGE WITHIN
11 июл 2012
:
Новое видео DIRGE WITHIN
10 апр 2012
:
Новый альбом DIRGE WITHIN доступен для прослушиваания
2 мар 2012
:
Видео с текстом от DIRGE WITHIN
16 фев 2012
:
Семплы с нового альбома DIRGE WITHIN
6 фев 2012
:
Обложка нового альбома DIRGE WITHIN
16 янв 2012
:
Название нового альбома DIRGE WITHIN
5 янв 2012
:
DIRGE WITHIN завершили запись
17 окт 2011
:
DIRGE WITHIN начнут запись в декабре
10 авг 2011
:
Кавер-версия ENTOMBED от DIRGE WITHIN
3 авг 2011
:
Тизер DIRGE WITHIN
26 июл 2011
:
Новый ЕР DIRGE WITHIN выйдет в августе
18 июн 2011
:
Новое видео DIRGE WITHIN
8 фев 2011
:
DIRGE WITHIN исполнили новую песню
2 фев 2011
:
Видеоапдейт от DIRGE WITHIN
18 дек 2010
:
DIRGE WITHIN сосредоточились на работе
11 сен 2010
:
Новый ЕР от DIRGE WITHIN
2 май 2010
:
DIRGE WITHIN сменили барабанщика
12 фев 2010
:
Новый басист в DIRGE WITHIN
сегодня
Видео с выступления
DIRGE WITHIN
Видео с первого выступления DIRGE WITHIN после возвращения к активной деятельности, которое состоялось пятого августа в Route 20, Sturtevant, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.
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1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).