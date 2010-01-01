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*Dirge Within*



9 авг 2017 : 		 Видео с выступления DIRGE WITHIN

11 июн 2017 : 		 Новая песня DIRGE WITHIN

4 апр 2017 : 		 DIRGE WITHIN возвращаются

11 сен 2013 : 		 DIRGE WITHIN стали THE BLOODLINE

5 мар 2013 : 		 Новый тизер DIRGE WITHIN

22 ноя 2012 : 		 Новая песня DIRGE WITHIN

31 окт 2012 : 		 Вокалист DIVINE HERESY в DIRGE WITHIN

11 июл 2012 : 		 Новое видео DIRGE WITHIN

10 апр 2012 : 		 Новый альбом DIRGE WITHIN доступен для прослушиваания

2 мар 2012 : 		 Видео с текстом от DIRGE WITHIN

16 фев 2012 : 		 Семплы с нового альбома DIRGE WITHIN

6 фев 2012 : 		 Обложка нового альбома DIRGE WITHIN

16 янв 2012 : 		 Название нового альбома DIRGE WITHIN

5 янв 2012 : 		 DIRGE WITHIN завершили запись

17 окт 2011 : 		 DIRGE WITHIN начнут запись в декабре

10 авг 2011 : 		 Кавер-версия ENTOMBED от DIRGE WITHIN

3 авг 2011 : 		 Тизер DIRGE WITHIN

26 июл 2011 : 		 Новый ЕР DIRGE WITHIN выйдет в августе

18 июн 2011 : 		 Новое видео DIRGE WITHIN

8 фев 2011 : 		 DIRGE WITHIN исполнили новую песню

2 фев 2011 : 		 Видеоапдейт от DIRGE WITHIN

18 дек 2010 : 		 DIRGE WITHIN сосредоточились на работе

11 сен 2010 : 		 Новый ЕР от DIRGE WITHIN

2 май 2010 : 		 DIRGE WITHIN сменили барабанщика

12 фев 2010 : 		 Новый басист в DIRGE WITHIN

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Видео с выступления DIRGE WITHIN

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Видео с первого выступления DIRGE WITHIN после возвращения к активной деятельности, которое состоялось пятого августа в Route 20, Sturtevant, Wisconsin, доступно для просмотра ниже.

Resurrected DIRGE WITHIN Plays First Comeback Concert (Video)






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