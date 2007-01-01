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Соавтор "Heavy" LINKIN PARK : «Мне сложно слушать эту песню» Американская исполнительница и автор песен Julia Michaels, являющаяся соавтором песни LINKIN PARK "Heavy", призналась в том, что ей крайне сложно сейчас слушать эту тему:



«Я слушала LINKIN PARK годами. Когда я росла, мой брат был их большим фанатом, так что они постоянно звучали в моем дому»



23-летняя Julia, начавшая сочинять и исполнять песни с двенадцати лет, подружилась с Честером после работы с ним и партнером по сочинительству, Justin'ом Trantor'ом. По её словам, концепция трека была связана с личными проблемами и она была идеей Честера:



«Он сказал: "Я хочу написать песню о том, как порой тебя придавливает груз проблем и иногда тебе очень непросто с этим разобраться". Я ответила: "Да, давай". И он написал песню за пару часов».



Она также сказала, что запомнила Честера веселым и добрым:



«Он пришел и был очень веселым и действительно добрым, у него была такая большая улыбка на лице. Он постоянно шутил и отлично проводил и они с Mike'ом постоянно поддевали друг друга и смеялись.



Группа была очень довольна новой музыкой, просто рады и полны любви. Так что очень странно, что подобное вообще произошло. И мне сейчас совсем непросто слушать эту песню в связи со случившимся».







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