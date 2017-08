сегодня



Переиздание METALLICA 'Master Of Puppets' выйдет в 2017/2018 В ходе недавнего интервью с барабанщиком METALLICA Lars'ом Ulrich'ом, была затронута тема переиздания 'Master Of Puppets':



«Все должно быть чуть позже... Мы стараемся сделать так, чтобы все выпустить к концу года. Так что скоро ждите. Мы работаем над ним. Очень много материала, связанного с 'Master Of Puppets'; это серьезный проект. И мы много времени уделили новому альбому и все, что его окружало, но 'Master Of Puppets' совершенно точно следующий в планах. Надеюсь, что все выйдет к концу года. Если этого не случиться, то в начале следующего точно».



Альбом был выпущен двадцать четвертого февраля 1986 года, стал первым для команды на Elektra Records и сумел подняться лишь до двадцать девятой строчки чартов Billboard 200. Однако в его активе уже шесть платиновых наград только за продажи в США,















