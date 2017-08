сегодня



Новый альбом AMBERIAN DAWN выйдет осенью AMBERIAN DAWN выпустят новую работу, получившую название "Darkness Of Eternity", десятого ноября на Napalm Records:



01. I'm The One

02. Sky Is Falling

03. Dragonflies

04. Maybe

05. Golden Coins

06. Luna My Darling

07. Abyss

08. Ghostwoman

09. Breathe Again

10. Symphony Nr. 1, Part 2 - Darkness Of Eternity

11. Anyone (bonus track)















