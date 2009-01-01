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Гитарист DEEP PURPLE о возможном возвращении Ritchie Гитариста DEEP PURPLE Steve'a Morse'a спросили в недавнем интервью о том, что он думает относительно недавно высказанного со стороны Ritchie Blackmore'a интереса вновь сыграть со своей бывшей командой:



«Ну что ж, он один из основателей DP. Фанатам это пришлось бы по душе. Это было бы прекрасно, думаю так, увидеть всех вовлечённых вместе, а всё плохое оставить в стороне. Думаю, что они бы могли отлично зажечь, если они смогут справиться с психологическими барьерами. Я фанат музыки, я сам музыкант. Я не политик.



Сейчас многие чувствуют себя запуганными, что придёт кто-то, кто может занять их место, отодвинуть их и украсть свою минуту славы и всё такое. Но я считаю, что многие хотели бы это увидеть. И что касается церемонии по вводу в Зал славы, Ritchie должен был там появиться. Он должен был сыграть три песни, но в итоге это делал я, потому что его не было. Всё витало в воздухе.



Было много плохого сказано и сделано этими людьми и, так или иначе, лёд несколько сломлен. Думаю, раз это уже сделано, они бы отлично провели время. Но я не знаю, как это сделать. Ну да так или иначе, насколько мне известно, все участники из прошлого, настоящего и будущего (смеётся) приветствуются!»













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