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*Exhumed*



9 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома EXHUMED

7 апр 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EXHUMED

5 апр 2017 : 		 EXHUMED приступили к записи

1 мар 2015 : 		 Видео с выступления EXHUMED

30 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

12 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

18 дек 2014 : 		 Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 EXHUMED и IRON REAGAN выпускают сплит

11 авг 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

28 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

15 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

2 июл 2013 : 		 Новое видео EXHUMED

1 ноя 2012 : 		 EXHUMED не пустили в Канаду

27 окт 2012 : 		 EXHUMED завершили работу над альбомом

6 окт 2012 : 		 EXHUMED начали работу над новым альбомом

21 июл 2012 : 		 Bud Burke вернулся в EXHUMED

27 апр 2011 : 		 Новая песня EXHUMED

16 мар 2011 : 		 EXHUMED завершили работу над новым альбомом

1 ноя 2010 : 		 Название нового альбома EXHUMED

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|||| 9 авг 2017

Трейлер нового альбома EXHUMED

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EXHUMED опубликовали трейлер к новому альбому "Death Revenge", выход которого намечен на 13 октября на Relapse Records.

EXHUMED Launch Video Trailer For Upcoming Death Revenge Album; October Release Date Confirmed




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