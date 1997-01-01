Фраза, имя группы
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все новости группы
Exhumed
9 авг 2017
:
Трейлер нового альбома EXHUMED
7 апр 2017
:
Профессиональное видео с выступления EXHUMED
5 апр 2017
:
EXHUMED приступили к записи
1 мар 2015
:
Видео с выступления EXHUMED
30 янв 2015
:
Новая версия песни EXHUMED
12 янв 2015
:
Новая версия песни EXHUMED
18 дек 2014
:
Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале
28 окт 2013
:
EXHUMED и IRON REAGAN выпускают сплит
11 авг 2013
:
Новая песня EXHUMED
28 июл 2013
:
Новая песня EXHUMED
15 июл 2013
:
Новая песня EXHUMED
2 июл 2013
:
Новое видео EXHUMED
1 ноя 2012
:
EXHUMED не пустили в Канаду
27 окт 2012
:
EXHUMED завершили работу над альбомом
6 окт 2012
:
EXHUMED начали работу над новым альбомом
21 июл 2012
:
Bud Burke вернулся в EXHUMED
27 апр 2011
:
Новая песня EXHUMED
16 мар 2011
:
EXHUMED завершили работу над новым альбомом
1 ноя 2010
:
Название нового альбома EXHUMED
9 авг 2017
Трейлер нового альбома
EXHUMED
EXHUMED опубликовали трейлер к новому альбому "Death Revenge", выход которого намечен на 13 октября на Relapse Records.
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).