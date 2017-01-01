9 авг 2017



На концерте RANCID , DROPKICK MURPHYS порезали двух человек По сообщению NBC 5, мужчина и женщина получили ножевые ранения на концерте RANCID, DROPKICK MURPHYS восьмого августа в Чикаго. Инцидент вспыхнул в баре, где нападавший выхватил нож и ударил 29-летнего мужчину в область шеи, а 34-летней женщине нанес порез на животе. Сообщается, что нападение произошло в павильоне, в котором проходил досмотр посетителей. Нападавший задержан и ожидает обвинений.















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