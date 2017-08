9 авг 2017



Новое видео SERIOUS BLACK "Serious Black Magic", новое видео группы SERIOUS BLACK, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из третьего альбома коллектива "Magic", выходящего 25 августа этого года на AFM Records. Автор обложки - Jan Yrlund (Korpiklaani, Týr, Кипелов и др.).



"Magic" - концептуальный альбом, он будет доступен в обычном jewelcase издании, в двойном digipack'e, в эксклюзивном лимитированном коробочном издании (boxset, ограниченный тираж 500 копий), и на белом и черном виниле (ограниченный тираж по 250 копий). Digipack издание включает бонусный CD "Live in Atlanta", а boxset версия, помимо этого, еще и бонусный акустический CD "First Light", книгу с либретто альбома, сувениры и сертификат.



В сентябре стартует европейский тур SERIOUS BLACK, который завершится в России (7 октября в Санкт-Петербурге в клубе Opera и 8 октября в Москве в клубе Moskva).



Трек-лист:



2-CD Digipak



CD 1



1. With A Tip Of The Hat

2. Binary Magic

3. Burn! Witches Burn!

4. Lone Gunman Rule

5. Now You’ll Never Know

6. I Can Do Magic

7. Serious Black Magic

8. Skeletons On Parade

9. Mr. Nightmist

10. The Witch Of Caldwell Town

11. True Love Is Blind

12. Just Kill Me

13. Newfound Freedom

14. One Final Song



CD 2 (Live in Atlanta Bonus CD)



1.Temple Of The Sun (Intro)

2. Akhenaton

3. Castor Skies

4. Older And Wiser

5. Trail Of Murder

6. As Long As I’m Alive

7. Sealing My Fate

8. I Seek No Other Life

9. Setting Fire To The Earth

10. High And Low

11. As Daylight Breaks (Outro)







