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*We Start Wars*



9 авг 2017 : 		 Видео с выступления WE START WARS

28 май 2017 : 		 WE START WARS дебютировали на сцене

10 май 2017 : 		 Гитаристка WE START WARS: «Я пыталась это сделать всю свою карьеру»

25 апр 2017 : 		 Первая песня WE START WARS

21 апр 2017 : 		 Гитаристка ALICE COOPER собрала собственную женскую рок-группу WE START WARS

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|||| 9 авг 2017

Видео с выступления WE START WARS

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Видео с выступления группы WE START WARS, основанной гитаристкой группы ALICE COOPER Nita Strauss, доступно для просмотра ниже.

WE START WARS Feat. NITA STRAUSS: Quality Video Footage Of Live Debut





westartwarswhiskymay2017poster




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