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Гитарист ACCEPT не против повторить с оркестром После выступления с оркестром на фестивале Wacken Open Air гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann поделился своими впечатлениями:



«Это было феноменально. Мы понятия не имели, чего ожидать. Мы проводили репетиции и всё такое, но для нас это был первый выход на сцену с настоящим оркестром. Это совершенно отличается от наших обычных выступлений, но звучало фантастически и ощущалось прекрасно. Все улыбались, участники оркестра получили массу удовольствия, дирижёр был в прекрасном расположении духа, и все только и говорили, что всё по кайфу. Всё прошло очень, очень гладко и не могло пройти лучше. Для всего потребовалась масса подготовительных работ — месяц переговоров и организации всего и вся, написание партий для каждого участника, потому что, играя с оркестром, ты не можешь просто джемовать».



На вопрос о том, готов ли он повторить, Wolf ответил:



«О да, я бы хотел этого. Для меня классическая музыка... Звук оркестра всегда меня пленял. Всю свою жизнь я хотел соединить два элемента воедино. Я делал это, используя классические фрагменты и мои соло на протяжении многих лет, потом сделал сольный альбом, потом сольный альбом с оркестром, и теперь, наконец-то, живой концерт с оркестром, где было пятьдесят человек — это настоящая сбывшаяся мечта и, надеюсь, нам выпадет возможность повторить нечто подобное».















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