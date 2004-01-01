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*Новое видео PARADISE LOST [23]
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*Godsmack*



15 авг 2017 : 		 GODSMACK обещают много нового в 2018 году

5 июн 2017 : 		 GODSMACK хотят выпустить сингл зимой

10 мар 2017 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от GODSMACK возглавила чарт

27 янв 2017 : 		 GODSMACK приступили к работе над альбомом

18 сен 2016 : 		 Новый альбом GODSMACK выйдет не раньше 2018

14 сен 2016 : 		 GODSMACK ушли на BMG

26 июл 2016 : 		 GODSMACK начнут работу над альбомом в 2017

17 ноя 2015 : 		 Вокалист GODSMACK: «Я устал от вашего дерьма, ублюдки из ИГИЛ»

20 окт 2015 : 		 Вокалист GODSMACK получил роль

15 окт 2015 : 		 Новая песня GODSMACK

21 сен 2015 : 		 GODSMACK исполнили кавер-версию ALICE COOPER

18 сен 2015 : 		 GODSMACK запишут новый материал в 2016 году

23 июн 2015 : 		 GODSMACK приглашают на концерты в России

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления GODSMACK

19 май 2015 : 		 Видео с текстом от GODSMACK

16 май 2015 : 		 GODSMACK объяснили раннее окончание сета

19 апр 2015 : 		 Новое видео GODSMACK

4 мар 2015 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

3 мар 2015 : 		 Басист GODSMACK: "Мы не теряем времени в студии"

23 дек 2014 : 		 Вокалист GODSMACK о том, как он начал петь

20 сен 2014 : 		 Видео полного выступления GODSMACK

17 сен 2014 : 		 GODSMACK исполнили новые песни

10 сен 2014 : 		 Вокалист GODSMACK: «Мы понимаем, что нам нужно начинать ездить по миру»

14 авг 2014 : 		 Новое видео GODSMACK

11 авг 2014 : 		 Профессиональное видео с выступления GODSMACK

10 авг 2014 : 		 Видео сайд-проекта участников GODSMACK

6 авг 2014 : 		 Шестое августа стало днём GODSMACK в Бостоне

30 июл 2014 : 		 Новый альбом GODSMACK доступен для прослушивания

21 июл 2014 : 		 Новая песня GODSMACK

11 июл 2014 : 		 Трек-лист нового альбома GODSMACK

2 июл 2014 : 		 Обложка нового альбома GODSMACK

10 июн 2014 : 		 Новая песня GODSMACK

3 июн 2014 : 		 Фрагмент новой песни GODSMACK

20 апр 2014 : 		 GODSMACK завершили запись

14 мар 2014 : 		 GODSMACK начали запись

10 фев 2014 : 		 У GODSMACK готово 11 песен

8 ноя 2013 : 		 GODSMACK начали работу над новым материалом

24 фев 2013 : 		 Вокалист GODSMACK возвращается в покер

5 окт 2012 : 		 Сестра вокалиста GODSMACK сделала предложение бойфренду на концерте брата

7 авг 2012 : 		 GODSMACK хотели записать кавер-версию на песню PHIL'a COLLINS'a

31 июл 2012 : 		 Новое видео GODSMACK

28 июн 2012 : 		 GODSMACK отменили европейский тур

26 май 2012 : 		 Новое видео GODSMACK

1 май 2012 : 		 Видео с выступления GODSMACK

23 апр 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза GODSMACK

6 апр 2012 : 		 Кавер-версия от GODSMACK

27 мар 2012 : 		 GODSMACK этой весной выпустят концертный альбом

15 фев 2012 : 		 GODSMACK завершают работу над ЕР с каверами

15 дек 2011 : 		 GODSMACK планируют запись кавер-версий

2 ноя 2010 : 		 Фронтмен GODSMACK принес публичные извинения CREED

2 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома вокалиста GODSMACK

30 июл 2010 : 		 Вокалист GODSMACK выпустит сольный альбом

16 апр 2010 : 		 Новое видео GODSMACK

9 апр 2010 : 		 Новая песня GODSMACK

11 фев 2010 : 		 Новый снгл GODSMACK дебютировал на радио

9 фев 2010 : 		 Название нового альбома GODSMACK

29 июн 2009 : 		 Новая песня GODSMACK

25 май 2009 : 		 GODSMACK работают над «по-настоящему тяжёлым» альбомом

12 июл 2007 : 		 GODSMACK снимают DVD

28 мар 2006 : 		 GODSMACK: Трек-лист нового альбома

13 окт 2005 : 		 GODSMACK начали запись нового альбома

2 ноя 2004 : 		 Новый альбом GODSMACK будет более блюзовым

29 сен 2004 : 		 Европейский релиз DVD GODSMACK

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|||| 15 авг 2017

GODSMACK обещают много нового в 2018 году

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Вокалист GODSMACK Sully Erna ответил на вопрос о том, будет ли поднята какая-то особая тема на новом альбоме:

«Не то чтобы тема, но мы решили немного поменять правила игры. Эти концерты станут последними ностальгическими шоу команды, а потом мы открываем новую главу в нашей карьере, идём к новому звучанию, новому оформлению сцены и новому образу команды. Мы достаточно поменяемся, но сохраним то, что отражает нас и то, что мы делаем. Но пока есть ощущение, что мы заняты более коммерческим, более мейнстримовым материалом. Но повторюсь ещё раз: при этом мы нисколько не теряем в мощности и узнаваемости».

GODSMACK Promises



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