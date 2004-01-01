15 авг 2017



GODSMACK обещают много нового в 2018 году Вокалист GODSMACK Sully Erna ответил на вопрос о том, будет ли поднята какая-то особая тема на новом альбоме:



«Не то чтобы тема, но мы решили немного поменять правила игры. Эти концерты станут последними ностальгическими шоу команды, а потом мы открываем новую главу в нашей карьере, идём к новому звучанию, новому оформлению сцены и новому образу команды. Мы достаточно поменяемся, но сохраним то, что отражает нас и то, что мы делаем. Но пока есть ощущение, что мы заняты более коммерческим, более мейнстримовым материалом. Но повторюсь ещё раз: при этом мы нисколько не теряем в мощности и узнаваемости».







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