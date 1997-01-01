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*Chris Cornell*



11 авг 2017 : 		 COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»

11 авг 2017 : 		 В Сиэтле поставят статую в честь Криса Корнелла

7 авг 2017 : 		 Музыканты STAIND и GODSMACK почтили память Криса и Честера

5 авг 2017 : 		 Дочка Криса Корнелла почтила память отца

4 авг 2017 : 		 ALICE COOPER был шокирован самоубийством Корнелла

17 июл 2017 : 		 Звонок в службу 911 и фото с места смерти Криса Корнелла

17 июл 2017 : 		 GEOFF TATE о Крисе Корнелле

30 июн 2017 : 		 Жена Криса Корнелла: «Он не хотел умирать»

26 июн 2017 : 		 DEE SNIDER почтил память Криса Корнелла

21 июн 2017 : 		 Дочь Криса Корнелла почтила память отца

21 июн 2017 : 		 Новое видео Криса Корнелла

27 май 2017 : 		 Музыканты METALLICA, PEARL JAM, SOUNDGARDEN, LINKIN PARK почтили память Криса Корнела

27 май 2017 : 		 Записи Криса Корнелла взлетели в чартах

26 май 2017 : 		 Музыканты SOUL ASYLUM, KING'S X, LIVING COLOUR почтили память Криса Корнелла

25 май 2017 : 		 Криса Корнелла кремировали

25 май 2017 : 		 Вдова Криса Корнелла написала мужу

23 май 2017 : 		 Память Криса Корнелла почтили на BILLBOARD MUSIC AWARDS

22 май 2017 : 		 CHRIS CAFFERY о Крисе Корнелле

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл повесился на красном эспандере

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл будет погребён в пятницу

22 май 2017 : 		 Крис Корнелл никогда не должен был употреблять Ативан

22 май 2017 : 		 Вокалист PAPA ROACH о Крисе Корнелле

20 май 2017 : 		 STONE SOUR, LIVE почтили память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 SCOTT STAPP почтил память Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 BRAD WILK о Крисе Корнелле

19 май 2017 : 		 TOM MORELLO опустошен смертью Криса Корнелла

19 май 2017 : 		 Официальная причина смерти Криса Корнелла

18 май 2017 : 		 Скончался Крис Корнелл

24 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

20 апр 2017 : 		 CHRIS CORNELL выступил на телевидении

10 мар 2017 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

9 мар 2017 : 		 Фрагмент новой песни CHRIS CORNELL

27 янв 2017 : 		 Нереализованные песни CHRIS CORNELL, MIKE MCCREADY в новой версии 'Singles'

14 янв 2017 : 		 Документальный фильм о SOUNDGARDEN прекращен, начаты съемки фильма о CHRIS'e CORNELL'e

8 окт 2016 : 		 CHRIS CORNELL присоединился на сцене к YUSUF ISLAM

16 сен 2016 : 		 CHRIS CORNELL сочинил основную тему для фильма

17 июн 2016 : 		 CHRIS CORNELL не против тура с музыкантами LED ZEPPELIN

23 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL почтил память Принса

16 апр 2016 : 		 CHRIS CORNELL спел соул

12 фев 2016 : 		 EDDIE VEDDER, CHRIS CORNELL и многие другие запишут песни THE BEATLES

24 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о реюнионах групп

23 дек 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

17 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о событиях в Париже

10 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN продолжат работу после окончания его тура»

3 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «Сейчас подросткам больше интересен SKRILLEX, а не NIRVANA»

21 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL с дочкой исполняют Боба Марли

14 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

13 окт 2015 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

6 окт 2015 : 		 CHRIS CORNELL: «SOUNDGARDEN недооценивают»

2 окт 2015 : 		 MIKE MCCREADY присоединился на сцене к CHRIS'у CORNELL'у

29 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в акустике

24 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в 'The Ellen DeGeneres Show'

23 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL исполняет песню PRINCE

18 сен 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon"

18 сен 2015 : 		 Новая песня CHRIS'a CORNELL'a

12 сен 2015 : 		 Новое видео CHRIS CORNELL

21 авг 2015 : 		 CHRIS CORNELL о вдохновении

13 авг 2015 : 		 Видео с текстом от CHRIS CORNELL

12 авг 2015 : 		 Новая песня CHRIS CORNELL

7 авг 2015 : 		 Обложка нового альбома CHRIS CORNELL

20 июл 2015 : 		 TOM MORELLO не против вновь выступить с CHRIS CORNELL

8 июл 2015 : 		 Дебютный альбом CHRIS CORNELL будет переиздан

3 июн 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит новый альбом в сентябре

27 май 2015 : 		 CHRIS CORNELL выпустит альбом осенью

20 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL завершил запись альбома

9 мар 2015 : 		 CHRIS CORNELL в "Saturday Night Live"

17 янв 2015 : 		 Вокалист SOUNDGARDEN записывает новый сольный альбом

11 фев 2014 : 		 Женщина попала за решетку за угрозы смерти в адрес CHRIS'a CORNELL'a

19 дек 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

7 дек 2013 : 		 Акустика от CHRIS CORNELL

24 окт 2013 : 		 CHRIS CORNELL исполнил новую песню

24 май 2013 : 		 CHRIS CORNELL сказал, что включение HEART в ROCK AND ROLL HALL OF FAME изменило его мнение

14 ноя 2012 : 		 Участники SOUNDGARDEN выступили на благотворительном шоу CHRIS'a CORNELL'a

19 фев 2012 : 		 CHRIS CORNELL отдал дань уважения WHITNEY HOUSTON

30 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Трек-лист нового релиза

29 сен 2011 : 		 CHRIS CORNELL: Новое видео

7 май 2011 : 		 Видео с акустического выступления CHRIS'a CORNELL'a

12 мар 2010 : 		 CHRIS CORNELL стал гостем на новом альбоме GABIN

5 мар 2009 : 		 Альбом бывшего вокалиста SOUNDGARDEN/AUDIOSLAVE доступен для прослушивания

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COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно»

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В ходе недавнего разговора с Loudwire, Corey Taylor, всегда честно и открыто рассказывавший о борьбе с депрессией, коснулся темы самоубийств Криса Корнелла и Честера Беннингтона:

«Назвать их "трусами" — это очень незрелый взгляд на ситуацию. Очевидно, что тем, кто так говорят, больно, вот почему они смеются после этих слов. Это слишком простой способ смотреть на случившееся, потому что ты не воспринимаешь подобное серьезным образом. Просто повесить подобный ярлык и отвернуться, сделать вид, что ничего не произошло, но на самом деле им очень больно внутри. Люди, которые борются с депрессией, постоянно испытывают боль. Она приходит и уходит. Это как прилив и отлив и порой очень сложно справиться с подобным»

Corey также заметил, что называть Беннингтона и Корнелла трусами «не только не зрело, но еще и простая отмазка. Просто все походя, слишком упрощая существующую проблему. Проблему, которая близка многим и имеет много общего со всем тем, что происходит в нашей стране прямо сейчас. Проблемы суицида или опиумной зависимости, которые есть сейчас люди просто игнорируют. Почему так? Давайте не закрывать на подобное глаза, давайте поднимать тему, почему это случается и что есть не только ПТСР, а тяжелая депрессия прогрессирует по всем направлениям»

Corey заметил, что лично страдает от маниакальной депрессии, что означает, что испытывает «взлеты и падения, я разбит и сгораю. У меня есть курсы и люди, с которыми я могу об этом говорить, так что могу сдержать себя от того, чтобы не разбиться об эту стену. Но это сложно, чувак. Это очень сложно. И у некоторых людей нет подобной роскоши. Некоторые люди, как наши друзья, натыкаются на эти стены и они их отталкивают, и это гребанная чертова трагедия. Это не говорит о том, что их нужно называть трусами. Я даже слышал от людей, которые говорили: "Это должно было произойти. Такое всегда случается". И я взбесился от этих слов, что есть даже на записи, когда я отвечал им, что они "тотально заблуждаются" по этому вопросу».

По словам Taylor'a, самоубийство вовсе не предрешенная вещь:

«Это означает, что вы не слушаете. Вы говорите о том, что заботитесь о ком-то? Это означает, что вы не слушаете. Так что я слушаю, я стараюсь делать все, чтобы быть уверенным в том, что люди будут знать о существовании других, кто готов их выслушать. Есть места, куда можно пойти. Будь там друг или незнакомец, есть организации, есть центры, есть люди, которые посвятили себя тому, чтобы слушать. Потому что иногда это все, что тебе нужно — просто чтобы кто-то тебя выслушал. Это не снимет тяжести, но поможет чувствовать себя немного легче. Затмит чувство одиночества. Даст возможность почувствовать, что ты не один. Ощущение, что ты единственный и будешь всегда одинок. Я такое ощущал и уверен, что вы знаете людей, кто чувствовал подобное или вы сами такое чувствовали. Вы не одиноки. И очень важно, чтобы люди знали об этом. Вы не трусы. Вы не одиноки. Получите ту помощь, в какой нуждаетесь. Есть пути её найти»

COREY TAYLOR: Calling CHRIS CORNELL And CHESTER BENNINGTON






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

StygianSaviour
11 авг 2017, 16:49		Эх, добрый он дядька и относительно рассудительный. Митолизды конечно не оценят, но это их дело, у них там проблема с застреванием во времени извечная.


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