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COREY TAYLOR: «Называть Криса и Честера трусами неправильно» В ходе недавнего разговора с Loudwire, Corey Taylor, всегда честно и открыто рассказывавший о борьбе с депрессией, коснулся темы самоубийств Криса Корнелла и Честера Беннингтона:



«Назвать их "трусами" — это очень незрелый взгляд на ситуацию. Очевидно, что тем, кто так говорят, больно, вот почему они смеются после этих слов. Это слишком простой способ смотреть на случившееся, потому что ты не воспринимаешь подобное серьезным образом. Просто повесить подобный ярлык и отвернуться, сделать вид, что ничего не произошло, но на самом деле им очень больно внутри. Люди, которые борются с депрессией, постоянно испытывают боль. Она приходит и уходит. Это как прилив и отлив и порой очень сложно справиться с подобным»



Corey также заметил, что называть Беннингтона и Корнелла трусами «не только не зрело, но еще и простая отмазка. Просто все походя, слишком упрощая существующую проблему. Проблему, которая близка многим и имеет много общего со всем тем, что происходит в нашей стране прямо сейчас. Проблемы суицида или опиумной зависимости, которые есть сейчас люди просто игнорируют. Почему так? Давайте не закрывать на подобное глаза, давайте поднимать тему, почему это случается и что есть не только ПТСР, а тяжелая депрессия прогрессирует по всем направлениям»



Corey заметил, что лично страдает от маниакальной депрессии, что означает, что испытывает «взлеты и падения, я разбит и сгораю. У меня есть курсы и люди, с которыми я могу об этом говорить, так что могу сдержать себя от того, чтобы не разбиться об эту стену. Но это сложно, чувак. Это очень сложно. И у некоторых людей нет подобной роскоши. Некоторые люди, как наши друзья, натыкаются на эти стены и они их отталкивают, и это гребанная чертова трагедия. Это не говорит о том, что их нужно называть трусами. Я даже слышал от людей, которые говорили: "Это должно было произойти. Такое всегда случается". И я взбесился от этих слов, что есть даже на записи, когда я отвечал им, что они "тотально заблуждаются" по этому вопросу».



По словам Taylor'a, самоубийство вовсе не предрешенная вещь:



«Это означает, что вы не слушаете. Вы говорите о том, что заботитесь о ком-то? Это означает, что вы не слушаете. Так что я слушаю, я стараюсь делать все, чтобы быть уверенным в том, что люди будут знать о существовании других, кто готов их выслушать. Есть места, куда можно пойти. Будь там друг или незнакомец, есть организации, есть центры, есть люди, которые посвятили себя тому, чтобы слушать. Потому что иногда это все, что тебе нужно — просто чтобы кто-то тебя выслушал. Это не снимет тяжести, но поможет чувствовать себя немного легче. Затмит чувство одиночества. Даст возможность почувствовать, что ты не один. Ощущение, что ты единственный и будешь всегда одинок. Я такое ощущал и уверен, что вы знаете людей, кто чувствовал подобное или вы сами такое чувствовали. Вы не одиноки. И очень важно, чтобы люди знали об этом. Вы не трусы. Вы не одиноки. Получите ту помощь, в какой нуждаетесь. Есть пути её найти»















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