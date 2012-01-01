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GEOFF TATE о встрече с TODD LA TORRE: «Мы сделали селфи, значит, что мы встречаемся?» Бывший вокалист QUEENSRŸCHE GEOFF TATE в недавнем интервью рассказал о встрече со своими бывшими коллегами:



«Мы крепко поругались в 2012, что привело меня к уходу их команды, а они подали на меня иск и затащили в суд. На все ушло много денег и масса гадостей было сказано в прессе. И мы никогда не говорили с мая 2012 — ни слова. Однако недавно, пару недель назад, я участвовал в европейских шоу группы под названием AVANTASIA. У нас было несколько концертов в Швейцарии и одно шоу в Барселоне, где у нас было хэдлайн-выступление. Когда я приехал, я увидел, что QUEENSRŸCHE открывают день и подумал: "О, мне надо на них посмотреть". Я никогда не видел их концертов без своего участия и я даже не слышал ничего от них с момента моего ухода, я никогда не слышал и того, как поет их новый вокалист. так что я отправился на концерт. В итоге я посмотрел это шоу и могу сказать, что парень просто отличный, он фантастический. Звучит прямо как я».



Tate добавил, что впервые поговорил с La Torre в Барселоне, это была милая беседа и мы даже сделали селфи, после чего со смехом добавил: «Полагая это что-то да значит. Значит ли это, что мы встречаемся или что это вообще значит?»















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