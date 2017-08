10 авг 2017



THE CROWNED на Pavement Entertainment THE CROWNED заключили соглашение с Pavement Entertainment, на котором состоялся релиз альбома "Apparition":



“Forthcoming”

“God Dammit”

“Hate”

“The Dead”

“Murder”

“Kill”

“Warfare”

“Nobody”

“Defeat The Monster”

“Your Promise”

“Apparition”











