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*Necrovorous*



10 авг 2017 : 		 Новый альбом NECROVOROUS выйдет осенью

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|||| 10 авг 2017

Новый альбом NECROVOROUS выйдет осенью

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NECROVOROUS выпустят новую работу, получившую название "Plains of Decay", 29 сентября на Dark Descent Records:

“The Sun Has Risen In A Land I No Longer See”
“Cherish The Sepulture”
“Eternal Soulmates”
“Plains Of Decay”
“Psychedelic Tribe Of Doom”
“Faces Of Addiction”
“Red Moon Rabies”
“Misery Loves Dead Company”
“Lost In A Burning Charnel Ground”
“The Noose Tightens”

GreeceвЂ™s NECROVOROUS To Release Plains Of Decay In September



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