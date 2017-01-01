|
|
|
все новости группы
|
10 авг 2017
Новый альбом NECROVOROUS выйдет осенью
NECROVOROUS выпустят новую работу, получившую название "Plains of Decay", 29 сентября на Dark Descent Records:
“The Sun Has Risen In A Land I No Longer See”
“Cherish The Sepulture”
“Eternal Soulmates”
“Plains Of Decay”
“Psychedelic Tribe Of Doom”
“Faces Of Addiction”
“Red Moon Rabies”
“Misery Loves Dead Company”
“Lost In A Burning Charnel Ground”
“The Noose Tightens”
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).