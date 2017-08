все новости группы







10 авг 2017 : Новый альбом NECROVOROUS выйдет осенью



10 авг 2017



Новый альбом NECROVOROUS выйдет осенью NECROVOROUS выпустят новую работу, получившую название "Plains of Decay", 29 сентября на Dark Descent Records:



“The Sun Has Risen In A Land I No Longer See”

“Cherish The Sepulture”

“Eternal Soulmates”

“Plains Of Decay”

“Psychedelic Tribe Of Doom”

“Faces Of Addiction”

“Red Moon Rabies”

“Misery Loves Dead Company”

“Lost In A Burning Charnel Ground”

