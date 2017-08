10 авг 2017



Новый альбом WEAPONS OF ANEW выйдет осенью Группа WEAPONS OF ANEW, в состав которой входят музыканты HAVOCHATE, SPREAD EAGLE, выпустит дебютную работу, "The Collision Of Love And Hate", пятнадцатого сентября на OK Good Records.











