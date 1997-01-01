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*Exhumed*



10 авг 2017 : 		 Новая песня EXHUMED

9 авг 2017 : 		 Трейлер нового альбома EXHUMED

7 апр 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления EXHUMED

5 апр 2017 : 		 EXHUMED приступили к записи

1 мар 2015 : 		 Видео с выступления EXHUMED

30 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

12 янв 2015 : 		 Новая версия песни EXHUMED

18 дек 2014 : 		 Новый релиз EXHUMED выйдет в феврале

28 окт 2013 : 		 EXHUMED и IRON REAGAN выпускают сплит

11 авг 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

28 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

15 июл 2013 : 		 Новая песня EXHUMED

2 июл 2013 : 		 Новое видео EXHUMED

1 ноя 2012 : 		 EXHUMED не пустили в Канаду

27 окт 2012 : 		 EXHUMED завершили работу над альбомом

6 окт 2012 : 		 EXHUMED начали работу над новым альбомом

21 июл 2012 : 		 Bud Burke вернулся в EXHUMED

27 апр 2011 : 		 Новая песня EXHUMED

16 мар 2011 : 		 EXHUMED завершили работу над новым альбомом

1 ноя 2010 : 		 Название нового альбома EXHUMED

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Новая песня EXHUMED

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"Defenders Of The Grave”, новая песня группы EXHUMED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Death Revenge', выход которого запланирован на 13 октября:

"Death Revenge Overture”
"Defenders Of The Grave”
"Lifeless”
"Dead End”
"Night Work”
"Unspeakable”
"Gravemakers Of Edinburgh”
"The Harrowing”
"A Funeral Party”
"The Anatomy Act Of 1832”
"Incarnadined Hands”
"Death Revenge”
"Death Revenge Underture” (Bonus Track)
"A Lesson In Violence” (Bonus Track)

EXHUMED - Death Revenge Album Details Revealed; New Song "Defenders Of The Grave" Streaming






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