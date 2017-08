10 авг 2017



Новая песня EXHUMED "Defenders Of The Grave”, новая песня группы EXHUMED, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Death Revenge', выход которого запланирован на 13 октября:



"Death Revenge Overture”

"Defenders Of The Grave”

"Lifeless”

"Dead End”

"Night Work”

"Unspeakable”

"Gravemakers Of Edinburgh”

"The Harrowing”

"A Funeral Party”

"The Anatomy Act Of 1832”

"Incarnadined Hands”

"Death Revenge”

"Death Revenge Underture” (Bonus Track)

"A Lesson In Violence” (Bonus Track)















+2 -1



просмотров: 203