Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [35]
*Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через... [21]
*Новое видео PARADISE LOST [20]
*Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление [18]
*Гитарист KORN извинился за слова о Честере [14]
*
[= ||| все новости группы



*Lynch Mob*



10 авг 2017 : 		 EPK от LYNCH MOB

22 июл 2017 : 		 Новое видео LYNCH MOB

14 июл 2017 : 		 Новый альбом LYNCH MOB выйдет осенью

11 авг 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB

21 июл 2015 : 		 Новая песня LYNCH MOB

10 июл 2015 : 		 Новая песня LYNCH MOB

11 июн 2015 : 		 Новое видео LYNCH MOB

8 июн 2015 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

5 июн 2015 : 		 EPK от LYNCH MOB

27 апр 2015 : 		 LYNCH MOB исполняют DOKKEN

19 ноя 2014 : 		 Новая песня LYNCH MOB

12 ноя 2014 : 		 Кавер-версия BAD COMPANY от LYNCH MOB

31 окт 2014 : 		 Новый миньон LYNCH MOB выйдет в декабре

24 сен 2014 : 		 LYNCH MOB завершили запись нового миньона

6 мар 2014 : 		 Видео полного выступления LYNCH MOB

22 фев 2014 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

21 фев 2014 : 		 Новый состав LYNCH MOB дебютировал на сцене

16 янв 2014 : 		 LYNCH MOB представят вокалиста в феврале

5 апр 2013 : 		 Акустика от LYNCH MOB

8 мар 2013 : 		 LYNCH MOB в акустике

6 мар 2013 : 		 Новый релиз LYNCH MOB выйдет в марте

18 сен 2012 : 		 ROBBIE CRANE покинул состав LYNCH MOB

16 авг 2012 : 		 Новое видео LYNCH MOB

8 авг 2012 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

30 июл 2012 : 		 LYNCH MOB: фэн-съёмка с HALFWAY JAM

27 июл 2012 : 		 Семплы нового ЕР LYNCH MOB

11 июл 2012 : 		 Новый ЕР LYNCH MOB выйдет в августе

9 июн 2012 : 		 Барабанщик WHITESNAKE поедет в тур с LYNCH MOB

24 май 2012 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

18 май 2012 : 		 Детали коллекционного издания LYNCH MOB

3 мар 2012 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

2 фев 2012 : 		 ONI LOGAN вернулся в LYNCH MOB?

25 янв 2012 : 		 LYNCH MOB взяли вокалиста VAINS OF JENNA для тура

1 авг 2011 : 		 ONI LOGAN ушел из LYNCH MOB

31 янв 2011 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

28 янв 2011 : 		 Видео с выступления LYNCH MOB

20 янв 2011 : 		 George Lynch & Dave Reffett: Видео

6 янв 2011 : 		 Барабанщик DOKKEN и басист RATT поедут в тур с LYNCH MOB

30 июл 2010 : 		 Басист JAMES LOMENZO в LYNCH MOB

24 ноя 2009 : 		 Новые участники в LYNCH MOB

1 авг 2009 : 		 Семплы с нового альбома LYNCH MOB

31 янв 2009 : 		 LYNCH MOB выпустят новый альбом в феврале

27 ноя 2008 : 		 Делюкс-издание от LYNCH MOB

| - |
|||| сегодня

EPK от LYNCH MOB

*
zoom
*
* *
LYNCH MOB опубликовали электронную открытку к новому альбому "The Brotherhood", выход которого намечен на восьмое сентября на Rat Pak Records.

GEORGE LYNCH - вЂњLYNCH MOB Is The Brotherhood In The Truest SenseвЂќ; EPK Video Posted For Upcoming Album






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 14

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Halloween Party 2017 Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом