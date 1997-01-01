Новая песня TOWER OF BABEL

"Lake Of Fire", новая песня группы TOWER OF BABEL, в состав которой входят Csaba Zvekan (Exorcism, Metal Machine, Zvekan), Joe Stump (Exorcism, Holy Hell), Mark Cross (Tainted Nation, ex-Firewind, Helloween), Maestro Mistheria (Vivaldi Metal Project, Mistheria) и Andreas Passmark (Royal Hunt), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lake Of Fire".
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