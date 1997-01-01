Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [35]
*Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через... [21]
*Новое видео PARADISE LOST [20]
*Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление [18]
*Гитарист KORN извинился за слова о Честере [14]
*
[= ||| все новости группы



*Tower of Babel*



10 авг 2017 : 		 Новая песня TOWER OF BABEL

8 июл 2017 : 		 Видео с текстом от TOWER OF BABEL

17 июн 2017 : 		 Новый альбом TOWER OF BABEL выйдет летом

22 июн 2015 : 		 Музыканты EXORCISM, HOLY HELL, ROYAL HUNT, TAINTED NATION в TOWER OF BABEL

| - |
|||| сегодня

Новая песня TOWER OF BABEL

*
zoom
*
* *
"Lake Of Fire", новая песня группы TOWER OF BABEL, в состав которой входят Csaba Zvekan (Exorcism, Metal Machine, Zvekan), Joe Stump (Exorcism, Holy Hell), Mark Cross (Tainted Nation, ex-Firewind, Helloween), Maestro Mistheria (Vivaldi Metal Project, Mistheria) и Andreas Passmark (Royal Hunt), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lake Of Fire".

TOWER OF BABEL Featuring EXORCISM, HOLY HELL, ROYAL HUNT, TAINTED NATION Members Streaming New Song вЂњLake Of FireвЂќ





Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 169

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Amon Amarth, Havok Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом