сегодня



Новая песня TOWER OF BABEL "Lake Of Fire", новая песня группы TOWER OF BABEL, в состав которой входят Csaba Zvekan (Exorcism, Metal Machine, Zvekan), Joe Stump (Exorcism, Holy Hell), Mark Cross (Tainted Nation, ex-Firewind, Helloween), Maestro Mistheria (Vivaldi Metal Project, Mistheria) и Andreas Passmark (Royal Hunt), доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Lake Of Fire".













просмотров: 169