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Гитарист L.A. GUNS фанатам съёмки концертов на телефон Лидер L.A. GUNS Tracii Guns воспользовался Facebook-страницей с целью донести до зрителей, что группа хотела бы общаться с ними лично, а не через камеры их телефонов:



«Ok, lol, хочу сказать вот что: ВАШИ ТЕЛЕФОНЫ ОТВЛЕКАЮТ, КОГДА МЫ ИГРАЕМ. Если вы делаете видео, пожалуйста, уберите вспышку — она нас слепит. Если вы снимаете прямо перед сценой, для нас это означает, что вы не вовлечены в процесс. Было бы здорово, если бы вы снимали видео сзади, чтобы мы могли общаться с людьми, а не с камерами их телефонов.



Эх, мы живём в странное время. Мы вас любим, но камеры телефонов нас вводят в неадекват. Я уверен, что мы не единственные, кто сталкивается с этим».







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