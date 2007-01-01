10 авг 2017



GODSMACK почтили память Криса Корнелла и Честера Беннингтона GODSMACK почтили память Криса Корнелла и Честера Беннингтона в ходе выступления девятого августа, отыграв песни LINKIN PARK и SOUNDGARDEN.























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