Новый альбом INSURRECTION выйдет осенью INSURRECTION выпустят новую работу, получившую название "Extraction", в октябре этого года:



“System Failure”

“Onward To Extinction”

“Pull The Plug”

“Le Prix à Payer”

“The Eulogy of Hatred”

“Parasite”

“Le Pesant D'Or”

“Misère Noire”

“Assassins”

“Data Extracted ... End Transmission” featuring Bruno Bernier (Obliveon)











