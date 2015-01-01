Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Профессиональное видео с выступления ACCEPT [41]
*Вокалист STONE SOUR: «Не понимаю, почему фанаты смотрят концерт через... [21]
*Новое видео PARADISE LOST [20]
*Вдова вокалиста LINKIN PARK опубликовала заявление [18]
*OZZY OSBOURNE: «Не думал, что застану конец записей» [16]
*
[= ||| все новости группы



*Phantom 5*



11 авг 2017 : 		 Новое видео PHANTOM 5

20 июл 2017 : 		 Новая песня PHANTOM 5

10 май 2016 : 		 Новое видео PHANTOM 5

9 май 2016 : 		 EPK от PHANTOM 5

26 апр 2016 : 		 Новая песня PHANTOM 5

11 апр 2016 : 		 Новая песня PHANTOM 5

15 мар 2016 : 		 Новая песня PHANTOM 5

24 фев 2016 : 		 Бывшие музыканты SCORPIONS, BONFIRE в PHANTOM 5

12 ноя 2015 : 		 SUPREMACY сменили название

30 апр 2015 : 		 Бывшие музыканты SCORPIONS, BONFIRE, JADED HEART в SUPREMACY

| - |
|||| сегодня

Новое видео PHANTOM 5

*
zoom
*
* *
“Crossfire”, новое видео группы PHANTOM 5, в состав которой входят бывший вокалист BONFIRE Claus Lessmann, продюсер и гитарист Michael Voss (CASANOVA, BONFIRE, MAD MAX, MICHAEL SCHENKER), а также Robby Boebel (FRONTLINE), Axel Kruse (JADED HEART) и Francis Buchholz (SCORPIONS), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Play To Win", выход которого запланирован на тринадцатое октября на Frontiers Music Srl:

01. The Change In You
02. Crossfire
03. Baptised
04. Read Your Mind
05. Play To Win
06. Child Soldiers
07. Do You Believe In Love
08. Phantom Child
09. Had Enuff
10. Shadows Dance
11. Reach Out

PHANTOM 5 Premier вЂњCrossfireвЂќ Music Video






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 129

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Kamelot Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом