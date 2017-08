сегодня



Видео с текстом от PÄNZER Nuclear Blast опубликовали официальное видео с текстом к новой песне PÄNZER, "We Can Not Be Silenced", в состав которой входят вокалист DESTRUCTION Schmier, гитаристы Pontus Norgren (HAMMERFALL) и V.O. Pulver (G.U.R.D., POLTERGEIST) и барабанщик Stefan Schwarzmann (ACCEPT, ex-RUNNING WILD). Этот трек взят из нового альбома "Fatal Command", релиз которого намечен на шестое октября на Nuclear Blast.







