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Новая песня L.A. GUNS "Sticky Fingers", новая песня L.A. GUNS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "The Missing Peace", выход которого намечен на тринадцатое октября на Frontiers Music Srl. http://www.laguns.net





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