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*Primus*



11 авг 2017 : 		 Видео с текстом от PRIMUS

3 июл 2016 : 		 Барабанщик PRIMUS перенес новый сердечный приступ

27 май 2016 : 		 Новый альбом THE CLAYPOOL LENNON DELIRIUM доступен для прослушивания

3 сен 2015 : 		 Новый релиз PRIMUS выйдет в ноябре

15 авг 2014 : 		 Барабанщик TOOL поедет в тур с PRIMUS

7 апр 2013 : 		 "Sailing The Seas Of Cheese" PRIMUS выйдет в 5.1-варианте

21 авг 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома PRIMUS

18 июн 2011 : 		 PRIMUS исполнили новые песни

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Видео с текстом от PRIMUS

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PRIMUS опубликовали официальное видео с текстом на "The Seven", взятую из нового альбома "The Desaturating Seven",



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