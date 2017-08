сегодня



Обложка и трек лист нового альбома ALLTHENIKO ALLTHENIKO опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Italian History VI", релиз которого намечен на пятнадцатое сентября:



1. MAN ON THE EDGE

2. RESPECT AND FIGHT

3. EMBLEMA

4. WASTE OF TIME

5. PAIN TO PLAY

6. DENIER

7. LIKE A FAKE

8. ITALIAN HISTORY VI

9. PROPAGANDA http://www.alltheniko.it/





