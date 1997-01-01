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*IQ*



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18 авг 2006 : 		 Концертный DVD от IQ выйдет в сентябре

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IQ о новом альбоме

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Вокалист IQ Peter Nicholls рассказал о процессе работы над новым альбомом:

«Прошлая пластинка была для нас очень важной и успешной как в плане музыки, так и в плане приема. Для нового альбома никаких проблем с идеями нет. В настоящий момент у нас есть около ста минут музыки, которая готова в разной пропорции, но далеко не все из этого попадет на альбом, хотя в нашем случае крайне непросто что-то выкидывать.

Пока в планах начать запись в первой половине следующего года. Мы также планируем протестировать несколько новых песен на рождественских концертах в Лондоне и Зотермире. Играть что-то новое, пусть еще и не совсем законченное, всегда стоящее дело для нашей команды: это помогает почувствовать то, что работает и то, что не работает и также дает нашей аудитории неплохую возможность понять, куда и как мы двигаемся».



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