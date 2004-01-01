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Видео с текстом от SATYRICON SATYRICON опубликовали официальное видео с текстом на "Deep Calleth Upon Deep", взятую из нового альбома "Deep Calleth Upon Deep", выход которого намечен на двадцать второе сентября на Napalm Records.







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