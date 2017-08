сегодня



LINKIN PARK получили 11 платиновых наград Четвертого августа сразу 11 синглов LINKIN PARK получили платиновые награды.



"One Step Closer", "Waiting For The End" и "Leave Out All The Rest" получили первую платину, "What I've Done", "Bleed It Out", "Shadow Of The Day", "New Divide", "In The End", "Numb", "Burn It Down" и "Numb/Encore" добавили по одной платиновой позиции. "What I've Done", первый сингл из третьего альбома "Minutes To Midnight", таким образом получил пятую платину и является самой успешной в коммерческом плане песней коллектива.







