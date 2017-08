15 авг 2017



COREY TAYLOR: «В отношении Честера я был так же слеп, как и остальные» Вокалист SLIPKNOT и STONE SOUR COREY TAYLOR в ходе недавнего визита в программу Fox Business "Kennedy" прокомментировал недавнюю смерть Честера Беннингтона:



«Я был так же слеп, как и все остальные. Я говорил с ним за пару недель до случившегося, и он казался совершенно нормальным, да скажу более — он говорил просто отлично. Вот чего мне не хватает — того, что я больше не смогу с ним зависнуть, я не смогу вместе сделать какую-то музыку, не смогу выйти с ним на одну сцену... Такой талант...



Когда Честер умер, я подумал: "Ну п...ц". Я очень много времени посвятил промоушену центров профилактики самоубийств. Они называются Lifeline — это национальное объединение региональных центров. Но есть также много и других прекрасных организаций, например You Cannot Be Replaced или The You Rock Foundation».









