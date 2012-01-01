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BUTCHER BABIES хотят вернуть немного сексуальности В ходе недавнего интервью радиостанции WRIF вокалистка BUTCHER BABIES Carla Harvey рассказала о новом альбоме, выход которого намечен на осень:



«Мы поём, мы орём, и это очень, очень хороший альбом. Гордиться больше этой записью просто невозможно. И тут есть четыре песни, где мы просто поём. И обычно такой расклад меня даже пугает, потому что "я же металлистка, я не хочу петь". Но это так прекрасно — правда. Своего рода баллада, но не совсем балладная. Всё очень мрачно и чувственно — тексты на альбоме очень чувственны.



Полагаю, что мы вернули толику сексуальности на этом альбоме, от чего немного отошли в прошлом. Когда мы только начинали, мы хотели, чтобы нас воспринимали серьёзно, как металл-чик, так что мы просто немного обошли препятствия и решили: "Пусть в нас будут все стороны, что есть, начиная от металла и заканчивая сексуальностью, и всё такое"».



По словам Carla'ы, в новый альбом войдут одиннадцать песен, и ещё одна выйдет бонусом на японской версии. Первый сингл появится в ближайшие пару недель и будет «с очень сексуальным ритмом».















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