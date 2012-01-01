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*Butcher Babies*



14 авг 2017 : 		 BUTCHER BABIES хотят вернуть немного сексуальности

1 апр 2017 : 		 BUTCHER BABIES нашли барабанщика

26 мар 2017 : 		 BUTCHER BABIES приступили к записи

18 янв 2017 : 		 BUTCHER BABIES об участии в туре с MEGADETH

13 дек 2016 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы соединили влияние BLACK SABBATH и SLIPKNOT, создав свой звук»

30 апр 2016 : 		 BUTCHER BABIES не нравится Дональд Трамп

25 апр 2016 : 		 BUTCHER BABIES готовы к созиданию

6 апр 2016 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Мы показали "фак" всей музыкальной индустрии»

16 мар 2016 : 		 BUTCHER BABIES проведут лето в работе

11 мар 2016 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES бедны "как церковные мыши"

17 янв 2016 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES исполняют PANTERA, DROWNING POOL

21 дек 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES о событиях в Париже

3 дек 2015 : 		 BUTCHER BABIES в акустике

31 окт 2015 : 		 BUTCHER BABIES готовят пиццу

28 окт 2015 : 		 Вокалистки BUTCHER BABIES приглашают в свой автобус

20 окт 2015 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

20 сен 2015 : 		 BUTCHER BABIES рассказали, почему больше не выступают топлесс

11 сен 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES о нападках фаната

22 авг 2015 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания

18 авг 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «Печально, что женщины-музыканты не получают широкое признание»

29 июл 2015 : 		 Трек-лист нового альбома BUTCHER BABIES

12 июл 2015 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

2 июл 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: "Скептики стимулируют на свершения"

27 июн 2015 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

24 июн 2015 : 		 Видео полного выступления BUTCHER BABIES

15 июн 2015 : 		 BUTCHER BABIES о названии альбома

11 июн 2015 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

27 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы будем биться за название!»

22 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Наш лейбл ненавидит название альбома»

19 май 2015 : 		 BUTCHER BABIES выбрали первый сингл

14 апр 2015 : 		 BUTCHER BABIES: «Мы хотим, чтобы люди либо любили нас, либо ненавидели!»

4 апр 2015 : 		 BUTCHER BABIES завершили работу над альбомом

11 ноя 2014 : 		 BUTCHER BABIES "работают над честным альбомом"

23 окт 2014 : 		 BUTCHER BABIES исполнили кавер-версию S.O.D.

22 окт 2014 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

26 сен 2014 : 		 Семплы новых песен BUTCHER BABIES

9 сен 2014 : 		 Кавер-версия NAPOLEON XIV от BUTCHER BABIES

27 авг 2014 : 		 BUTCHER BABIES выпустят миньон с кавер-версиями THE OSMONDS, ZZ TOP

26 авг 2014 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES: «У нас кое-что выйдет в октябре»

29 июл 2014 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES выпускает книгу

19 июн 2014 : 		 BUTCHER BABIES отправились в студию

16 май 2014 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

9 янв 2014 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

6 сен 2013 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

4 июл 2013 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES доступен для прослушивания

22 июн 2013 : 		 Новая песня BUTCHER BABIES

7 июн 2013 : 		 Видео с текстом от BUTCHER BABIES

24 май 2013 : 		 Новый альбом BUTCHER BABIES выйдет в июле

29 янв 2013 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

7 янв 2013 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

23 ноя 2012 : 		 BUTCHER BABIES на CENTURY MEDIA RECORDS

27 июл 2012 : 		 BUTCHER BABIES о британском туре

13 июн 2012 : 		 Видео с выступления BUTCHER BABIES

25 май 2012 : 		 Новое видео BUTCHER BABIES

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BUTCHER BABIES хотят вернуть немного сексуальности

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В ходе недавнего интервью радиостанции WRIF вокалистка BUTCHER BABIES Carla Harvey рассказала о новом альбоме, выход которого намечен на осень:

«Мы поём, мы орём, и это очень, очень хороший альбом. Гордиться больше этой записью просто невозможно. И тут есть четыре песни, где мы просто поём. И обычно такой расклад меня даже пугает, потому что "я же металлистка, я не хочу петь". Но это так прекрасно — правда. Своего рода баллада, но не совсем балладная. Всё очень мрачно и чувственно — тексты на альбоме очень чувственны.

Полагаю, что мы вернули толику сексуальности на этом альбоме, от чего немного отошли в прошлом. Когда мы только начинали, мы хотели, чтобы нас воспринимали серьёзно, как металл-чик, так что мы просто немного обошли препятствия и решили: "Пусть в нас будут все стороны, что есть, начиная от металла и заканчивая сексуальностью, и всё такое"».

По словам Carla'ы, в новый альбом войдут одиннадцать песен, и ещё одна выйдет бонусом на японской версии. Первый сингл появится в ближайшие пару недель и будет «с очень сексуальным ритмом».

BUTCHER BABIES Are






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