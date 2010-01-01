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*Black Veil Brides*



14 авг 2017 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

16 май 2017 : 		 Новый альбом BLACK VEIL BRIDES выйдет осенью

12 апр 2017 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES в новом фильме

26 янв 2017 : 		 Гитаристы BLACK VEIL BRIDES на EMGtv

12 янв 2017 : 		 Трейлер документального проекта вокалиста BLACK VEIL BRIDES

22 дек 2016 : 		 Новый трек BLACK VEIL BRIDES

2 ноя 2016 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о драке с женой

1 ноя 2016 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES подрался с женой в самолете

27 окт 2016 : 		 Гитаристы BLACK VEIL BRIDES на EMGtv

25 окт 2016 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом альбоме

8 сен 2016 : 		 Гитаристы BLACK VEIL BRIDES исполняют ранее не издававшийся трек

10 авг 2016 : 		 Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES

28 июл 2016 : 		 BLACK VEIL BRIDES на EMGtv

18 апр 2016 : 		 Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сыграл свадьбу

21 мар 2016 : 		 Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES

17 мар 2016 : 		 Дебютная работа вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдет в мае

10 мар 2016 : 		 Фрагмент нового трека вокалиста BLACK VEIL BRIDES

14 янв 2016 : 		 Фрагмент нового трека BLACK VEIL BRIDES

6 дек 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES готовятся к записи

28 сен 2015 : 		 Барабанщик 5 Seconds Of Summer на сольном альбоме вокалиста BLACk VEIL BRIDES

2 сен 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES работает над сольником

27 июн 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BLACK VEIL BRIDES

21 июн 2015 : 		 Профессиональное видео c выступления BLACK VEIL BRIDES

15 июн 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES начнут работу над альбомом зимой

20 май 2015 : 		 Фрагмент нового DVD BLACK VEIL BRIDES

16 май 2015 : 		 Трейлер нового DVD BLACK VEIL BRIDES

6 май 2015 : 		 DVD BLACK VEIL BRIDES выйдет в июле

20 апр 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES отменили концерты в Чили и Аргентине

13 апр 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о месте рока

17 мар 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES помогает ЛГБТ-молодёжи

27 фев 2015 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES вызвал фаната на драку

16 фев 2015 : 		 BLACK VEIL BRIDES исполнили хит MÖTLEY CRÜE

7 ноя 2014 : 		 BLACK VEIL BRIDES планируют выпуск DVD

6 окт 2014 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

11 сен 2014 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

9 сен 2014 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

4 сен 2014 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома BLACK VEIL BRIDES

31 май 2014 : 		 Новый альбом BLACK VEIL BRIDES выйдет в октябре

20 май 2014 : 		 Видео нового проекта вокалиста BLACK VEIL BRIDES

15 май 2014 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES основал новый проект

3 мар 2014 : 		 BLACK VEIL BRIDES начнут подготовительную работу в конце марта

25 окт 2013 : 		 Видео с текстом от BLACK VEIL BRIDES

29 май 2013 : 		 Видео с текстом от BLACK VEIL BRIDES

9 май 2013 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH наехал на BLACK VEIL BRIDES?

5 апр 2013 : 		 Новый фильм BLACK VEIL BRIDES выйдет в июне

14 фев 2013 : 		 BLACK VEIL BRIDES на ТВ

25 дек 2012 : 		 Видео с премьеры фильма BLACK VEIL BRIDES

13 дек 2012 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

3 ноя 2012 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

30 окт 2012 : 		 Трек-лист нового альбома BLACK VEIL BRIDES

14 окт 2012 : 		 Семпл новой песни BLACK VEIL BRIDES

9 окт 2012 : 		 Обложка нового альбома BLACK VEIL BRIDES

5 окт 2012 : 		 RICHARD VILLA создаст обложку для BLACK VEIL BRIDES

3 окт 2012 : 		 Тизер нового альбома BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2012 : 		 BLACK VEIL BRIDES завершили работу над альбомом

21 авг 2012 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

4 авг 2012 : 		 Участники BLACK VEIL BRIDES присоединились на сцене к SEBASTIAN'y BACH'y

19 июн 2012 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

17 июн 2012 : 		 BLACK VEIL BRIDES вернутся в студию в июле

27 апр 2012 : 		 Видео с текстом BLACK VEIL BRIDES

29 ноя 2011 : 		 Детали нового ЕР BLACK VEIL BRIDES

23 ноя 2011 : 		 ZAKK WYLDE на новом ЕР BLACK VEIL BRIDES

1 ноя 2011 : 		 Трейлер к новому ЕР BLACK VEIL BRIDES

28 окт 2011 : 		 Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сломал нос

20 окт 2011 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

30 авг 2011 : 		 Новый ЕP BLACK VEIL BRIDES

28 июн 2011 : 		 BLACK VEIL BRIDES выступили в программе 'The Daily Habit'

26 июн 2011 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: "I Believe I Can Fly"

21 июн 2011 : 		 Фронтмен BLACK VEIL BRIDES сломал три ребра

1 июн 2011 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

25 май 2011 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

16 июн 2010 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

26 май 2010 : 		 Дебютное видео BLACK VEIL BRIDES

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Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

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В ходе недавнего интервью Rock Sound Podcast вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack рассказал о задержке выхода нового материала:

«Во-первых, нам потребовалось пятнадцать месяцев на создание альбома, так что с учётом этого мы хотим, чтобы всё было идеально настолько, насколько возможно. И к тому дедлайну, что мы установили, когда запись и сведение были готовы, у нас не было обложки и остального, чтобы всё собрать воедино и сделать ровно так, как мы того хотим. Кроме того, послушав материал, мы обнаружили элементы, которые захотели поменять.

Люди не всегда понимают, что когда ты находишься на крупном лейбле, они определяют, когда всё выйдет. Так что они установили нам сроки, когда хотели бы всё выпустить, а потом они не смогли сделать всё вовремя со своей стороны, как кое-что не смогли со своей сделать и мы. Поэтому у нас были с ними переговоры, и мы пришли к соглашению, что нам нужно всё как следует подготовить и грамотно распланировать турне в поддержку альбома. И мы кое-что приготовили на зиму, когда сыграем в Англии. И тур будет и правда грандиозный, и полагаю, что это будет как раз то, что многие давно хотели бы от нас увидеть».

BLACK VEIL BRIDES








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