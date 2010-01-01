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Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен В ходе недавнего интервью Rock Sound Podcast вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack рассказал о задержке выхода нового материала:



«Во-первых, нам потребовалось пятнадцать месяцев на создание альбома, так что с учётом этого мы хотим, чтобы всё было идеально настолько, насколько возможно. И к тому дедлайну, что мы установили, когда запись и сведение были готовы, у нас не было обложки и остального, чтобы всё собрать воедино и сделать ровно так, как мы того хотим. Кроме того, послушав материал, мы обнаружили элементы, которые захотели поменять.



Люди не всегда понимают, что когда ты находишься на крупном лейбле, они определяют, когда всё выйдет. Так что они установили нам сроки, когда хотели бы всё выпустить, а потом они не смогли сделать всё вовремя со своей стороны, как кое-что не смогли со своей сделать и мы. Поэтому у нас были с ними переговоры, и мы пришли к соглашению, что нам нужно всё как следует подготовить и грамотно распланировать турне в поддержку альбома. И мы кое-что приготовили на зиму, когда сыграем в Англии. И тур будет и правда грандиозный, и полагаю, что это будет как раз то, что многие давно хотели бы от нас увидеть».



















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