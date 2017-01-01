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*Dark Waters End*



14 авг 2017 : 		 Новая песня DARK WATERS END

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Новая песня DARK WATERS END

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"Up The Dose", новая песня группы DARK WATERS END, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Submersion", выход которого запланирован на седьмое октября:

“Immortal Consciousness”
“Empty Skies”
“Mass Grave”
“Congenital Vice”
“Unquenchable”
“The Great Dirge”
“Rat King”
“Hell Can't Be Worse”
“Velocirapture”
“Bucket Of Flesh”
“Up The Dose”

DARK WATERS END Streaming New Single вЂњUp The DoseвЂќ





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