Новая песня DARK WATERS END "Up The Dose", новая песня группы DARK WATERS END, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Submersion", выход которого запланирован на седьмое октября:



“Immortal Consciousness”

“Empty Skies”

“Mass Grave”

“Congenital Vice”

“Unquenchable”

“The Great Dirge”

“Rat King”

“Hell Can't Be Worse”

“Velocirapture”

“Bucket Of Flesh”

“Up The Dose”













