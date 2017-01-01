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*Zaius*



14 авг 2017 : 		 ZAIUS на Prosthetic Records

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ZAIUS на Prosthetic Records

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Prosthetic Records объявили о заключении контракта с группой ZAIUS, новый альбом которой, "Of Adoration", будет выпущен шестого октября. Сведением материала занимался Chris Common (Pelican, Mouth Of The Architect, Minus the Bear), за оформление отвечал Marald Van Haasteren (Baroness, Kylesa):

“Phaneron”
“Echelon”
“Reformer”
“Sheepdog”
“Magnolia”
“Seirenes”
“Anicca”
“Colin”

ZAIUS Sign With Prosthetic Records; Of Adoration Album Due In October



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