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ZAIUS на Prosthetic Records
Prosthetic Records объявили о заключении контракта с группой ZAIUS, новый альбом которой, "Of Adoration", будет выпущен шестого октября. Сведением материала занимался Chris Common (Pelican, Mouth Of The Architect, Minus the Bear), за оформление отвечал Marald Van Haasteren (Baroness, Kylesa):
“Phaneron”
“Echelon”
“Reformer”
“Sheepdog”
“Magnolia”
“Seirenes”
“Anicca”
“Colin”
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