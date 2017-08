все новости группы







14 авг 2017 : ZAIUS на Prosthetic Records



ZAIUS на Prosthetic Records Prosthetic Records объявили о заключении контракта с группой ZAIUS, новый альбом которой, "Of Adoration", будет выпущен шестого октября. Сведением материала занимался Chris Common (Pelican, Mouth Of The Architect, Minus the Bear), за оформление отвечал Marald Van Haasteren (Baroness, Kylesa):



“Phaneron”

“Echelon”

“Reformer”

“Sheepdog”

“Magnolia”

“Seirenes”

“Anicca”

