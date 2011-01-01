15 авг 2017



Менеджер ADRENALINE MOB остается в тяжёлом состоянии Третьего августа адвокаты ADRENALINE MOB Ed Ciarimboli и Greg Fellerman собрали пресс-конференцию (запись доступна ниже), чтобы сообщить детали расследования, а также известия о состоянии Jane Train:



«У неё катастрофические повреждения. Ей уже сделан ряд операций. Мы ожидаем, что она проведёт в ожоговом отделении достаточно долгое время.



Что касается остальных участников аварии, все продолжают лечение. Некоторые получили сотрясение мозга, у кого-то сломаны ребра. Проведено несколько операций. Никто из участников аварии не избежал физических или психологических повреждений».



По сообщению The Citizens' Voice, Twiss Transport, которым принадлежал грузовик, имеет «удовлетворительный» рейтинг, несмотря на то, что за последние два года им было выписано 87 предписаний. 26 были за небезопасное вождение, 31 — за превышение сроков пребывания за рулем, 28 — за техническое состояние автомобилей и два — за вождение под веществами или алкоголем.















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