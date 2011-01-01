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*Adrenaline Mob*



15 авг 2017 : 		 Менеджер ADRENALINE MOB остается в тяжёлом состоянии

21 июл 2017 : 		 У менеджера ADRENALINE MOB ожоги третьей степени

18 июл 2017 : 		 Тур менеджер ADRENALINE MOB остается в критическом состоянии

16 июл 2017 : 		 Гитарист и барабанщик ADRENALINE MOB об аварии

16 июл 2017 : 		 Вокалист ADRENALINE MOB благодарит за поддержку

16 июл 2017 : 		 Полиция опубликовала список пострадавших в аварии ADRENALINE MOB

15 июл 2017 : 		 Погиб басист ADRENALINE MOB

7 июл 2017 : 		 Гитарист MACHINE HEAD присоединился на сцене к ADRENALINE MOB

9 июн 2017 : 		 Обучающее видео от ADRENALINE MOB

3 июн 2017 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

22 май 2017 : 		 Видео с текстом от ADRENALINE MOB

29 апр 2017 : 		 Новое видео ADRENALINE MOB

22 мар 2017 : 		 Новый альбом ADRENALINE MOB выйдет летом

12 мар 2017 : 		 ADRENALINE MOB представили барабанщика

4 мар 2017 : 		 ADRENALINE MOB завершили запись

24 окт 2016 : 		 ADRENALINE MOB готовы к записи

13 апр 2015 : 		 ADRENALINE MOB исполняют CHARLIE DANIELS BAND

25 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB воздали должное барабанщику

24 мар 2015 : 		 Вокалист ADRENALINE MOB о барабанщике

24 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB о смерти барабанщика

23 мар 2015 : 		 Гитарист TWISTED SISTER присоединился к ADRENALINE MOB на сцене

22 мар 2015 : 		 Видео с последнего выступления A.J. PERO

3 мар 2015 : 		 ADRENALINE MOB в акустике

10 фев 2015 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

24 янв 2015 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

7 янв 2015 : 		 Сборник кавер-версий ADRENALINE MOB выйдет в феврале

20 авг 2014 : 		 ADRENALINE MOB нашли басиста

6 авг 2014 : 		 JOHN MOYER: «ADRENALINE MOB давно знали о моём решении»

5 авг 2014 : 		 ADRENALINE MOB через Twitter узнали, что басист не поедет в тур

14 май 2014 : 		 ADRENALINE MOB попали в аварию

18 фев 2014 : 		 Акустика от ADRENALINE MOB

5 фев 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

28 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

22 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

14 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

7 янв 2014 : 		 Видео с текстом от ADRENALINE MOB

2 янв 2014 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

25 дек 2013 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

17 дек 2013 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

11 дек 2013 : 		 Видео с текстом от ADRENALINE MOB

3 дек 2013 : 		 Новая песня ADRENALINE MOB

1 ноя 2013 : 		 Новый альбом ADRENALINE MOB выйдет в феврале

7 окт 2013 : 		 ADRENALINE MOB записывают новый альбом

26 июл 2013 : 		 Гитарист ADRENALINE MOB о новом материале

17 июн 2013 : 		 LZZY HALE, TIM 'RIPPER' OWENS присоединились на сцене к ADRENALINE MOB

15 июн 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к ADRENALINE MOB

11 июн 2013 : 		 RUSSELL ALLEN: «Мы не хотим ждать момента, когда MIKE PORTNOY найдёт время для ADRENALINE MOB»

5 июн 2013 : 		 MIKE PORTNOY ушел из ADRENALINE MOB

6 апр 2013 : 		 Вокалистка HALESTORM присоединилась на сцене к ADRENALINE MOB

6 апр 2013 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

5 апр 2013 : 		 Акустика от ADRENALINE MOB

21 мар 2013 : 		 ADRENALINE MOB в акустике

7 фев 2013 : 		 Кавер-версия DURAN DURAN от ADRENALINE MOB

1 фев 2013 : 		 ADRENALINE MOB выпустят ЕР с кавер-версиями в марте

11 янв 2013 : 		 ADRENALINE MOB завершили запись кавер-версий

30 ноя 2012 : 		 ADRENALINE MOB запишут кавер-версии для переиздания дебютного альбома

19 сен 2012 : 		 Исполнение песни ADRENALINE MOB барабанщиком группы: видео

19 июл 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления ADRENALINE MOB

9 июл 2012 : 		 Вокалистка REVAMP спела с ADRENALINE MOB

29 июн 2012 : 		 Видео полного концерта ADRENALINE MOB

21 июн 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

23 май 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

7 май 2012 : 		 Новое видео ADRENALINE MOB

26 апр 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

16 апр 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

20 мар 2012 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

14 мар 2012 : 		 Басист DISTURBED отыграл первое шоу с ADRENALINE MOB

13 мар 2012 : 		 Новый альбом ADRENALINE MOB доступен для прослушивания

29 фев 2012 : 		 Mike Portnoy об ADRENALINE MOB: «Не нужно использовать калькулятор, чтобы получать удовольствие от этой музыки»

26 фев 2012 : 		 Две новые песни ADRENALINE MOB

11 фев 2012 : 		 Семпл нового трека ADRENALINE MOB

9 фев 2012 : 		 Басист DISTURBED присоединился к ADRENALINE MOB

6 фев 2012 : 		 Семплы с дебютного альбома ADRENALINE MOB

22 янв 2012 : 		 Дебют ADRENALINE MOB выйдет в Европе на Century Media Records

20 янв 2012 : 		 Новое видео ADRENALINE MOB

7 янв 2012 : 		 ADRENALINE MOB расстались с гитаристом и басистом

6 янв 2012 : 		 Дебютный полноформатный альбом ADRENALINE MOB выйдет в марте

17 сен 2011 : 		 ADRENALINE MOB записывают три новых трека

7 сен 2011 : 		 Видео с выступления ADRENALINE MOB

20 авг 2011 : 		 MIKE PORTNOY об ADRENALINE MOB: «Эта группа имеет мало общего с термином «прогрессив»

9 авг 2011 : 		 Дебютный ЕР ADRENALINE MOB доступен для прослушивания

4 авг 2011 : 		 Дебютный ЕР ADRENALINE MOB выйдет в августе

24 июл 2011 : 		 Mike Portnoy объяснил, почему альбом ADRENALINE MOB придётся долго ждать

28 июн 2011 : 		 Про-шот от ADRENALINE MOB

27 июн 2011 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от ADRENALINE MOB

24 июн 2011 : 		 Первое фото ADRENALINE MOB

20 июн 2011 : 		 Семплы ADRENALINE MOB

16 июн 2011 : 		 MIKE PORTNOY, RUSSELL ALLEN, RICH WARD, MIKE ORLANDO объединили усилия в ADRENALINE MOB

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|||| 15 авг 2017

Менеджер ADRENALINE MOB остается в тяжёлом состоянии

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Третьего августа адвокаты ADRENALINE MOB Ed Ciarimboli и Greg Fellerman собрали пресс-конференцию (запись доступна ниже), чтобы сообщить детали расследования, а также известия о состоянии Jane Train:

«У неё катастрофические повреждения. Ей уже сделан ряд операций. Мы ожидаем, что она проведёт в ожоговом отделении достаточно долгое время.

Что касается остальных участников аварии, все продолжают лечение. Некоторые получили сотрясение мозга, у кого-то сломаны ребра. Проведено несколько операций. Никто из участников аварии не избежал физических или психологических повреждений».

По сообщению The Citizens' Voice, Twiss Transport, которым принадлежал грузовик, имеет «удовлетворительный» рейтинг, несмотря на то, что за последние два года им было выписано 87 предписаний. 26 были за небезопасное вождение, 31 — за превышение сроков пребывания за рулем, 28 — за техническое состояние автомобилей и два — за вождение под веществами или алкоголем.

ADRENALINE MOB Tour Manager Still In Burn Unit; Attorneys Plan To Hold Trucking Company






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