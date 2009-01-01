15 авг 2017



Гитарист SCORPIONS о долголетии команды Гитарист SCORPIONS Matthias Jabs недавно был гостем радиостанции Classic Hits Q101.7 — небольшие выдержки приведены ниже.



О долголетии и сохранении актуальности:



«Думаю, что главное для группы быть именно группой, пятеркой друзей или четвёркой друзей — в зависимости от количества участников. Нужно, чтобы тебе импонировал каждый из участников, иначе у тебя просто не получится много времени проводить в одном отеле, в одном автобусе, самолете, в одной комнате для репетиций, одной студии. Мы провели уйму времени, вместе создавая, репетируя и выступая. Это первое. Второе — вам нужно разделять общие музыкальные идеи — не обязательно идентичные, хорошо, когда есть некоторое разнообразие, но необходимо сохранять общее видение того, что ты хочешь делать. Третье — необходимо освежать звучание, и я считаю, что SCORPIONS это делали за свою жизнь, мы не звучим как старая команда — как группа старичков — мы звучим свежо и актуально, несмотря на то, что некоторым из наших песен уже лет 35 или больше».



О важности иметь узнаваемый стиль:



«Когда ты найдёшь свой стиль, то нет необходимости слишком сильно увлекаться с экспериментами. Мы делали это — многие группы этим занимались — в девяностые, когда гранж и альтернатива убила весь классический рок на несколько лет. Все говорили: "О, это всё старпёрство, 1980-е, забудьте о них", однако через десять лет 1980-е вновь стали актуальны (смеётся). Я заметил, что когда группа меняет свою формулу, свой стиль, своё звучание, фанаты не особо принимают эти перемены — они хотят, чтобы группа звучала так, как им нравится. Мы это также осознали. Нет нужды менять свой личный любимый звук, просто продолжай это делать, пиши новые песни, и фанаты полюбят твоё звучание».



О том, как меняются турне с годами:



«Когда ты только начинаешь, всё ново. Всё заводит, приводит в восторг и первый — второй раз, когда ты куда-то приезжаешь, интересно. Но в этом отношении у нас опыт просто огромен. В настоящий момент мы рассматриваем всё более взвешенно — мне нет нужды посещать каждый клуб в городе; были тут, отыграли — и хорошо. Приоритеты поменялись».



О туре 1988 года с VAN HALEN и METALLICA:



«Тур "Monsters Of Rock" был действительно особенным. Состав просто фантастический: VAN HALEN, SCORPIONS и METALLICA. Это был гастролирующий фестиваль, что было, думаю, сделано впервые. В обычных турах, типа нынешнего с MEGADETH, всё попроще, на площадку приходят те, кто идёт на тебя, но "Monsters Of Rock"... Я всегда буду вспоминать его как один из самых лучших туров из всех, в которых мы участвовали».



О названии нынешнего тура:



«Если вы посмотрите на то, что сейчас творится в мире, лучшего названия, чем "Crazy World", для турне не придумаешь».















+7 -1



( 2 ) просмотров: 860

