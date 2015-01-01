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*Sons of Texas*



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20 июл 2015 : 		 Новое видео SONS OF TEXAS

24 фев 2015 : 		 Новая песня SONS OF TEXAS

17 фев 2015 : 		 Новая песня SONS OF TEXAS

8 янв 2015 : 		 Новое видео SONS OF TEXAS

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|||| 14 авг 2017

Новая песня SONS OF TEXAS

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"Beneath The Riverbed", новая песня группы SONS OF TEXAS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Forged By Fortitude", выходящего двадцать второго сентября на Razor & Tie:

"Buy In To Sell Out"
"Feed The Need"
"Down In the Trenches"
"Cast In Stone"
"Beneath The Riverbed"
"Expedition To Perdition"
"Turnin’ The Page"
"Jaded Eyes"
"Wasp Woman"
"Forged By Fortitude"
"Slam With The Lights On"

SONS OF TEXAS Stream New Song "Beneath The Riverbed"





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