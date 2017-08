14 авг 2017



Новая песня SONS OF TEXAS "Beneath The Riverbed", новая песня группы SONS OF TEXAS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Forged By Fortitude", выходящего двадцать второго сентября на Razor & Tie:



"Buy In To Sell Out"

"Feed The Need"

"Down In the Trenches"

"Cast In Stone"

"Beneath The Riverbed"

"Expedition To Perdition"

"Turnin’ The Page"

"Jaded Eyes"

"Wasp Woman"

"Forged By Fortitude"

"Slam With The Lights On"













